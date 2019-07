Angelitos con amnesia…

LEA TAMBIÉN

Según datos de prensa, en la década ganada se habrían perdido entre usd 35 a 70 mil millones y se “invirtieron” 1.480 millones en propaganda, es decir que cada día desaparecían entre 20 y 40 millones y se gastaban USD 400.000 para ocultarlo. Persiguieron de manera implacable a todo atisbo de oposición y ganaron todos los juicios en los que se defendieron como “simples ciudadanos”. Promocionaron al mejor binomio de la historia y ganaron las elecciones con apagón de por medio y con arroz verde para el pueblo. Meses más tarde se constata que las obras emblemáticas estaban pegadas con babas y las constructoras tramposas ya tienen nuevos proyectos. La cirugía mayor no ha recuperado nada y como ya no hay petróleo que empeñar, se vienen las concesiones para cubrir el gasto del día, porque las encuestas mandan. Hay que regalar más bonos y subir los que existen, no importa que no estén financiados, para eso está lo que queda del IESS con el mutis de sus directivos. Cada día otra denuncia, todo el tiempo hay circo y solo nosotros tenemos angelitos amnésicos que, previo a la fuga, nos recuerdan sus derechos y se retiran los grilletes. La oposición tranquila con el cuento del diálogo, sigue el derroche. Para pagar tenemos toda una vida!