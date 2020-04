Amargados de por vida

LEA TAMBIÉN

Quizá ese puede ser el denominador “perfecto” para quienes deseosos de salir de su situación de pobreza formaron un movimiento político que, con mentiras bien trazadas, encontraron eco en muchos ciudadanos que, ingenuamente, estaban convencidos de que los ofrecimientos de campaña iban a concretarse en forma honesta.

Lastimosamente, llegados al poder engañaron, inclusive a los que no eran del círculo íntimo y se convirtieron, más tarde, en enemigos del actual Presidente, porque estimaban que era su “obligación moral”, cubrir el usufructo personal con el que habían actuado los colaboradores de Correa, en todos los cargos que habían ocupado en los 10 años de sinvergüencería, gracias a que “alguien” les tapaba y hasta les defendía de las acusaciones judiciales que comenzaban.



El “pecado” de Moreno es no haberse convertido en cómplice de los atracos, lo cual, a criterio de los correístas es una traición imperdonable, por lo que, supuestamente, hay que combatirlo a tiempo completo, creándose inclusive los más descabellados rumores con el objeto de crear incertidumbre en la ciudadanía, “garantizando” para ello ser conocedores de informes secretos y confidencias exclusivas de fuentes seguras. Pero, si este es el caso y si en verdad sus testimonios son verídicos, basta con que se los de a conocer con nombres y apellidos de la persona que está informada y no cobardemente, en forma anónima, a través de las redes sociales.