Aclaración

En una enrevesada carta a la Dirección, el Dr. Marco Ponce Montesinos comenta mi artículo “¿Desplante diplomático?”, la cual merece, a mi vez, algunas observaciones. La primera frase de la comunicación no tiene un verbo para hacerla comprensible por lo que me abstengo de comentar, no sé lo que quiere decir. En la continuación de ese primer párrafo, me ratifico que en que el presidente Fernández es libre de invitar a su casa, la República Argentina, a quien él desee para su posesión como Jefe de Estado. La última frase tampoco es clara, aunque creo entender lo que dice el Doctor Ponce Montesinos. Una cosa son las relaciones entre Estados y otra, muy diferente son aquellas entre personas. En la primera no se puede confundir las ideologías ni los amiguismos personales con los intereses supremos del país. En la segunda, solo se involucran los vínculos personales y no los Estados.

Me ratifico también en que el presidente Moreno “era libre y hasta entendible”, como lo advierto en mi artículo, que no asistiera a la posesión de Fernández, pero no debió acreditar solamente al Embajador del Ecuador en Buenos Aires. Esa decisión, en las costumbres diplomáticas en América Latina, que el Dr. Ponce parece desconocer, es por decir lo menos, si no una ofensa si una descortesía. Bien pudo designar al Canciller o a otro ministro de Estado con lo cual se expresaba el malestar, pero no se ofendía. Lo que hizo Moreno no es una “ponderación”, como señala el Dr. Ponce Montesinos, hizo todo lo contrario.



Y, por último, mi artículo no hace mención a la situación de la ex ministra Duarte que se encuentra bajo protección de la Embajada argentina en Quito. A pesar de ello, le hago notar que es el Estado asilante el que finalmente califica la calidad de perseguido político o no de la persona que ha solicitado el asilo. Si Ecuador no acepta el pedido de Argentina de otorgarle el salvoconducto para que salga de la embajada es decisión nuestra y no podrá hacerlo. Hay muchos casos similares en la historia de América Latina.