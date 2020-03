Efectos adversos de la cuarentena

LEA TAMBIÉN

La cuarentena si bien tiene efectos para regular o erradicar la propagación del coronavirus, estamos de acuerdo que es una medida adecuada.“Cuarentena” es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad, durante un período de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda la pandemia, estas últimas semanas hemos experimentado el temor, la angustia. Los medios nos han dejado claro las consecuencias del coronavirus, si bien no tiene un alto índice de mortalidad en comparación proporcional con el índice de las personas que se han curado ha causado efectos psicológicos y emocionales con respecto a nuestra convivencia, no del todo por la incertidumbre y el temor, pues debemos someternos a estar aislados subordinando nuestra voluntad de salir a la calle y esto implica dejar de hacer nuestras actividades cotidianas, ¿pero qué tan grave puede ser este confinamiento?, hay un amalgama de situaciones en las que se puede desencadenar. Según Stephanie Demirdjian en su investigación sobre los efectos negativos del encierro nos dice que según un estudio británico en la mayor parte reveló efectos psicológicos negativos, incluyendo síntomas de estrés, histeria, confusión, depresión y enojo. “La mayoría de los efectos adversos provienen de la imposición de una restricción de libertad”, lo cual desencadena en discusiones, malestar dentro de nuestro entorno familiar, ya que al ser seres totalmente sociales y nuestra vida se basa en las relaciones humanas el confinamiento también puede provocar estos estragos psicológicos y emocionales.