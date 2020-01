La educación municipal toma la delantera en Ser Bachiller

LEA TAMBIÉN

Los resultados “Ser Bachiller”, 2018-2019, publicado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Prevalece una ventaja significativa, de estudiantes de las unidades educativas municipales, ante particulares, fiscomisionales y fiscales. El dominio es total en matemáticas, lingüística, científica y social, e incluso la nota de examen de grado supera el aprendizaje mínimo.

De acuerdo con los datos de la evaluación, desglosamos los campos evaluados; por ejemplo, en el matemático los estudiantes de educación municipal alcanzan 810 y la educación particular obtiene 807, todo sobre 1000 puntos cada uno, que equivale a satisfactorio. Mientras, la educación fiscomisional y fiscal, alcanzan niveles mínimos de aprendizaje, inferiores a 799.



En cuanto, al dominio lingüístico; la competencia es muy estrecha entre la municipal y particular, separa 1 punto a cada uno. Lo preocupante que los estudiantes de educación fiscal, que rindieron el examen en este campo; no alcanzan un avance significativo, con relación al año lectivo 2017-2018; tan solo mejoró, tres puntos de pasar de 767 a 769 puntos sobre 1000 en el 2018-2019.



Otra de las cifras, el dominio científico; se afirma en la educación municipal con 810 sobre 1000 puntos, en segundo lugar; la particular con 804, seguido por la fiscomisional, 779 y en último fiscal 751 puntos sobre 1000. De esto se deduce, que todavía; en este campo los estudiantes adquieren conocimientos inferiores a 800 puntos.



En conclusión, el promedio nacional en la educación municipal y particular está entre el nivel satisfactorio y el nivel elemental; es decir el aprendizaje de los estudiantes están asimilando los conocimientos académicos. Sin embargo, la educación fiscal, es preocupante por los resultados, que aún no alcanza niveles significantes de aprendizaje.