Educación divino tesoro 

La falta de educación es el virus más destructivo en este país, hoy la educación está por el suelo razón por la que será muy difícil salir victorioso del virus invisible.

Si en la capital la tecnología falla, que se puede esperar en poblaciones lejanas donde miles de niños seguramente no han visto un computador, si cuando caminando por chaquiñanes llegaban felices a su escuelita aunque mediocre y paupérrima algo les enseñaban. Hay muchas soluciones para establecer una verdadera educación, pero nadie lo hace.



Ya basta del cantito de pobreza, bonos, caridades y ofertas engañosas, este país no es pobre, como serlo si tiene una tierra que produce lo que se siembre, con ríos caudalosos, con minas de metales preciosos, donde el oro negro es el de menos valor, un mar que ofrece pesca abundante, tanto que no se cuida que barcos extranjeros se roben toneladas de especies marinas.



Este país no es pobre, es pobre en educación, pobre en cultura, pobre en amor a su tierra a sus raíces, esa pobreza es la que permite que lleguen al poder unos cuantos vivarachos agarren la bolsa y desaparezcan.