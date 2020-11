30 años de edad, 10 de experiencia

Parece ilógico, pero es la realidad de nuestro sui géneris país.

Se intenta reactivar la economía y con ello el trabajo, pero ciertas taras mentales que tenemos impiden esto. Los eternos dirigentes sindicales, exigen cosas absurdas para estos tiempos, priorizando su supuesta plataforma de lucha y conquistas laborales, que de nada sirven si sus agremiados no encuentran trabajo. Que es mejor trabajar 4 horas y tener un sustento, o no trabajar nada y ganar no nada; pero siguen defendiendo las conquistas laborales, cambien de discurso y a los obsoletos dirigentes.



Igual cosa sucede con los jóvenes emprendedores, tienen magnificas ideas para crear un negocio, que al ser viable daría trabajo a varias personas.



Generalmente tienen poco dinero para la inversión inicial, necesitan apoyo financiero, en los bancos les piden bienes que sirvan como garantía, si forman una sociedad que tenga mínimo tres años de formada y también tienen que tener un historial crediticio. Insisto siguen sin modernizar los criterios para que puedan arrancar muchos emprendimientos. Tanto requisito y trabas despechan a los jóvenes que quieren invertir y luchar por un mejor país.