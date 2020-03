Ecuador, aumento de precios y temor en la población

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde la declaración de emergencia sanitaria y el alto miedo en la población ecuatoriana debido al covid-19 que llegó al país, los productos básicos como papel higiénico, jabones, productos de limpieza de primera necesidad han tenido un alza en sus valores y, además han subido los precios, no sólo en los productos antes mencionados.

También se ha subido en carnes, arroz, huevos, etc. Esto se entiende por la baja demanda que están teniendo estos días estos establecimientos y aprovechando la coyuntura en la que la gente no sale de sus casas, (para no contagiarse, ni seguir contagiando) evitando a toda costa el acercamiento a personas que no sean de su entorno familiar.



Por otro lado, hay gente que hace caso omiso, que sale, a centros comerciales, va a la playa o va a hacer sus compras en Colombia por la baja del peso colombiano con respecto al dólar. Todo esto se presenta en un momento en el que no sabemos qué va a pasar con el país respecto al covid-19 y en qué va a terminar toda esta situación, si habrá cura, vacuna o algún medicamento para combatirlo y además con el país endeudado.