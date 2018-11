Diezmos, ofrendas , limosnas

LEA TAMBIÉN

Para el cristianismo, el diezmo es el diez por ciento de todo lo que se recibe como retribución por el trabajo diario, es depositado en el alfolí (iglesia), es la obediencia sustentada en la fe que se tenga en el Dios eterno; las ofrendas, en cambio son la entrega desinteresada traducida en la ayuda otorgada a pobres, necesitados de alimentación, vestido, un lugar para guarecerse, etc., ayuda que a la postre deberá transformarse en bendiciones; las limosnas son dispuestas por la iglesia católica considerando sus propios mandamientos.

Sin embargo, algunos de nuestros representantes ante la asamblea, respaldando una costumbre improcedente, han estado obligando a sus asesores a entregarles el diezmo de lo que ganan so pretexto de que es para el fortalecimiento de los partidos a los que pertenecen. Tamaña desvergüenza, de estos improvisados que nos representan y deciden los destinos de nuestro “Lindo Ecuador”.



Pero la calentura no está en las sábanas, está en las causas de estas conductas inapropiadas. Analógicamente diríamos que no habría robos si no hubiese quien compre lo robado; no hubiese entrega de diezmos a Asambleístas, si los asesores en lugar de someterse a deshonestos intereses, denunciaran a los cínicos de turno, que se aprovechan de las necesidades de trabajo.



Esos asambleístas de oropel, además hacen honor a las ofrendas, pensando que el pueblo quien paga sus sueldos, viáticos, honorarios, etc., les debe algo más, ¿serán acaso ciudadanos muy necesitados?



En lo que a las limosnas se refiere, también hacen honor cuando su trabajo es a cuenta gotas, su gestión es una dádiva bien remunerada y su aporte es una falacia bien montada. Lo afirmado se sustenta en lo que nos ofrece la prensa hablada y escrita, que estoy seguro obedece a investigaciones realizadas por periodistas profesionales honestos.