A defender la dolarización 

La tercera fue la vencida, dice el dicho, el Gobierno insistió por tercera ocasión consecutiva en el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de ley que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero, siendo sus objetivos principales blindar las reservas del Banco Central, darle mayor independencia a esta institución, en resumen, fortalecer la dolarización; ya admitió a trámite el Consejo de la Administración de la Legislatura CAL, lo cual es un triunfo, considerando que devolvió el proyecto por dos ocasiones bajo el pretexto de inconstitucionalidad, aspecto que no le compete verificar a esta función sino a la Corte Constitucional.

Ahora queda en manos de los asambleísta, que con una demostración de patriotismo aprueben el proyecto que viabilice la entrega por parte del Fondo Monetario Internacional de USD 400 millones en el mes de abril, recursos que tanta falta le hacen al país que se encuentra casi quebrado; pero sobre todo bloquear el libre acceso del gobierno a los fondos de la reserva internacional, más aún ante la posibilidad de que el nuevo presidente de la República sea un populista de la línea ideológica de quien, en su mandato, ferió las reservas del Banco Central y los ahorros del IESS, a pretexto de que no es lógico que mientras otros sectores carecen liquidez estas instituciones tengan dinero ocioso; sin entender que esas reservas no son del gobierno sino de los ecuatorianos que han dejado su dinero en el sector financiero, así como Gobiernos Autónomos, Biess, que al haber depositado dólares al retirar deben recibir también dólares y no papeles de difícil convertibilidad.