¿Covid 19 en Venezuela y Corea del Norte?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En enero 2019, Guaidó en cabildo abierto - para que Maduro no los encarcele - asumió la presidencia interina con la Constitución en la mano. ¿Putin se burló y que era ilegal? Sin embargo, avala la compra de diputados y detenciones de Maduro con el grupillo de Parra que asaltaron la Asamblea.

Trump hubiese querido actuar de inmediato, “pero no tenía el apoyo de líderes débiles que temen a la opinión pública y huestes que con terrorismo callejero hicieron tambalear a Piñera, Moreno, Añez, asustaron a Duque y callaron al estridente Bolsonaro” violando la paz, soberanía y seguridad de los países con total impunidad, ¿la ONU en silencio? Las FAES matan y torturan a las barriadas pobres para que no apoyen a Guaidó. ¡La CIDH denunció 18 000 ejecuciones! Y la ONU socialista reconoce al narco genocida de Maduro, no a Guaidó. Sin medicinas, las envían a Cuba en 16 contenedores y ¿con oro?, hospitales destruidos, sin agua y sin luz.