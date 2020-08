‘Correa en su laberinto’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Bajo este título , EL COMERCIO publicó el 5 de agosto determinados juicios de valor que, con todo acierto, dibujan al expresidente en su encierro físico y mental, en el cual busca explicarse hechos y actitudes de su largo mandato, para recién hoy entender que en casi todos sus actos estuvo tremendamente equivocado. Vale reproducir, al menos, algunos párrafos:

En su mente no aparece una luz que le ayude a comprender, por qué fue (supuestamente) traicionado por sus cercanos aduladores.



Sintiéndose un mesías injustamente “destronado”, no logra entender por qué los estadistas que la historia valora son los que unen (a los pueblos) y no los que los separan.



No entiende que la vida siendo dura, es justa y le da a cada uno lo que merece y que tantos honoris causa fueron recibidos en función del cargo y no de la persona.



La frase de “prohibido olvidar” ahora le martiriza por haber perdido la consulta popular en la cual el pueblo le dijo “no a la reelección indefinida”.

Sinceramente, creo que lo que le motiva cuando dice: “recuperar la patria”, es el ego y la soberbia; y, obviamente, buscar la impunidad y la venganza.