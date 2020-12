Se acabó la Copa Libertadores para Ecuador

Una vez más la Copa Libertadores luce lejana para el país. Tuvimos tres vicecampeones en el pasado – dos veces Barcelona y una Independiente-, un gran campeón de este y otros torneos sudamericanos como LDU, y ahora apenas avanzamos a los octavos de final. Hay supremacía de fútbol en Brasil y Argentina.

La verdad es que en los partidos de esta semana Liga e Independiente del Valle cumplieron un buen papel. LDU ganó al Santos, una vez más, pero no le alcanzó por el mal resultado en casa. Afrontó ese partido con jugadores con coronavirus, muchos lesionados y hasta indisciplinados que por tener tarjetas acumuladas no pudieron alienar. Pero en Brasil, LDU hizo un gran segundo tiempo y ganó con categoría.



Independiente mostró sus cualidades y sacó un empate ante Nacional de Uruguay pero nos ganaron en la tanda de los penales.



Delfín tuvo una mala participación y fue goleado aquí y allá. El derecho de piso se paga caro. Es un buen equipo que tendrá nuevas oportunidades. Por ahora la copa ‘se ve y no se toca’ y la veremos por TV…