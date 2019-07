Consejo de Seguridad Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las FF.AA. no son un gasto, son una inversión, son la columna vertebral de la sociedad, del país. Lamentablemente han sido usadas o se han visto abocadas a entrar en la política lo que ha provocado un cierto resentimiento social y en algunos de nuestros países aún se las persigue.

El Presidente Bush padre, cuando cayó la Unión Soviética emitió un memorando en el que decía: que a partir de ese momento ya no eran necesarias las FF.AA. en nuestros países. Pero, habría que terminar primero con los problemas limítrofes y con la guerrilla especialmente en Colombia.



Pero, luego en el tiempo descubrieron que nuestros pueblos estaban más inclinados hacia el socialismo que al capitalismo, así que, decidieron crear una amarga decepción en los pueblos tendientes al socialismo, apoyándolos políticamente en su inicio, y así nació el Movimiento Socialista del Siglo XXI.



Pero, una vez que tomaban el control político del país hacerles caer en desgracia, para que el pueblo sufra las consecuencias y no vuelva a sufragar en favor de un partido socialista. Y, desafortunadamente es lo que están viviendo algunos pueblos hermanos. Una lección cruel que dejará lacras profundas en el espíritu y alma de muchos seres humanos.



¿Realmente era el único camino a seguir para desarrollar a Latino América? Sinceramente creo que no. Hubiera sido suficiente apoyar la inversión de las empresas de los países desarrollados y combatir radicalmente el consumo de estupefacientes de estos países y así apoyar abiertamente el desarrollo de nuestros países, evitando el crecimiento de la inmigración.