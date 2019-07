LEA TAMBIÉN

No sorprende el afán de ciertos sectores especialmente de la Asamblea que representan a grupos hegemónicos, para deslegitimar al actual Consejo de Participación Ciudadana, que fue elegido por la ciudadanía, porque no responde a dichos intereses, que por un principio de legalidad debe aclarar ciertas designaciones del Cpccs transitorio, que procedió contra disposiciones expresas de la Consulta Popular que los facultaba solo a evaluar y designar a los órganos de control designados por el Cpccs anterior, lo cual no era el caso de la Corte Constitucional. Además tratan de desaparecer dicho organismo de participación ciudadana, indignados porque respondía a las consignas del correísmo, pero no reparan que en esa etapa dicho gobierno tenía absoluta mayoría en la Asamblea que podía designar a su gusto a todas las autoridades, lo que puede ocurrir si en un futuro próximo se elige un parlamento con una mayoría que podría proceder en esa forma.