Compromiso de candidatos contra la corrupción

Los candidatos presidenciales que para hacer partidos y lanzar banderas y consignas si son buenos deben hacer un acto público de compromiso en la Plaza Grande y jurar y firmar un documento contra la corrupción.

Un artículo en la sección Opinión pedía compromisos serios en la voz de especialistas. No se sabe que los candidatos se hayan pronunciado sobre un tema tan importante.



Si un funcionario público es sospechoso debería presentar su dimisión hasta que la justicia determine si tiene o no responsabilidad y luego volver a su puesto si no tiene rabo de paja. Lo que sucede es que el ciudadano siente que hay desde las esferas del poder, algo parecido a complicidad y encubrimiento.



Todo debe salir a la luz. Y los corruptos y prófugos entregarse y devolver la plata mal habida.