CNT: mala experiencia

Soy una persona de la tercera edad que he decidido compartir la mala experiencia que he tenido con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Fui usuaria del servicio de cable prestado por ellos, el que decidí suspender por la defectuosa señal recibida. Solicitar la suspensión del servicio, que en mi caso demoró más de un mes, ha implicado varias visitas a la CNT, y la displicente atención se limitó a indicarme que el personal encargado de retirar el equipo correspondiente se comunicará dentro de los próximos quince días. La llamada esperada nunca se dio, por lo que decidí comunicarme al “Call Center” e indagar sobre el asunto; allí recibieron mi queja, pero… nada, nunca fueron a retirar el equipo.

Nuevamente fui al servicio al cliente, se limitaron a decir que allí no se reciben los equipos. Seguí en la espera, como ésta no llegó a darse concurrí al CNT de Tumbaco a preguntar sobre mi trámite. Se limitaron a decirme que ya que no lo habían retirado debía yo llevar a entregar el equipo (¿?). Como persona de tercera edad no estoy acorde a la tecnología, entonces pedí a una tercera persona que desconecte el equipo para ir a entregarlo, acción que en sí no demoró ni cinco minutos. Me parece que al momento de pedir a la CNT la suspensión del servicio de cable, lo óptimo sería que soliciten la devolución del equipo, de esta manera sería responsabilidad del usuario el tiempo que demore en hacerlo. Considero que la CNT a propósito no envía a retirar el dispositivo, para así tener la opción de facturar un nuevo mes, y no solo uno sino todos los días adicionales que pasan hasta lograr terminar el trámite y todo por su negligencia. Y eso no para ahí, como no cancelé el mes indebidamente cobrado, pues estaba fuera de mi presupuesto, simplemente me cortaron el teléfono y se dieron llamadas intimidantes en el sentido que me iban a quitar la línea telefónica. Mala experiencia que no tiene opción de reclamo alguno.