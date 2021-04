El presidente Moreno ofreció hace exactamente cuatro años que iba a hacer una cirugía mayor a la corrupción, comenzó bien apoyando el juicio a su Vicepresidente, luego la justicia hizo lo suyo y lo juzgó.

A funcionarios de Petroecuador que también han sido juzgados, pero no todos, a los que se aprovecharon de los recursos destinados para la construcción del hospital de Pedernales, entre otros, lamentablemente hasta hoy, poco se ha hecho.



Existen actos de corrupción que es un secreto a voces, todos sabemos, menos las autoridades, porque han sido aquellos llamados a salvaguardar los sagrados recursos del Estado, aquellos que tienen como labor fundamental proteger los recursos, cuidar que sean bien utilizados, pero, eso no ha sucedido. Es como una empresa que tiene su contador, quien es el encargado del control de las cuentas de manera correcta, es igual en el gobierno, existe el órgano de control aquella institución cuya obligación y principal función es vigilar el buen uso de los dineros del pueblo, me parece increíble que aquellos funcionarios que han sido designados para dirigir estas instituciones se encuentren envueltos en actos contrarios a la ley, al mal uso de sus cargos, a aprovecharse del poder que tienen.



Esta es la oportunidad que tiene de realizar la gran cirugía a la corrupción, señora Fiscal, sin miedo cumpla con su sagrado deber de hacer justicia y castigar a quienes desvían un centavo de los recursos del Estado. Es una gran lección para el nuevo presidente, saber a quién encarga el manejo de las distintas instituciones, particularmente a aquellas que tiene en sus manos decisiones en manejo de recursos. Nombre a verdaderos patriotas que vengan a servir a la patria y no servirse de ellos para cometer los actos más repugnantes dentro de una sociedad como es el aprovecharse de los recursos ajenos. Ojalá.