¿En ciernes una mordaza-velada?

¿Qué con quien controló todos los poderes del Estado, silenció a los ciudadanos, la prensa…, y se ganó el mote de dictador? Que dizque tenemos derecho a buenos servicios públicos y es falso. El Metro un lindo proyecto “por lo millonario” con la impoluta Odebrecht. Lula, Dilma y Odebrecht fueron sancionados en Brasil, aquí llegaron, ¿a acuerdos para la impunidad? Correa, Barrera y Rodas fueron canonizados por la no-justicia. El derecho a la réplica “mal-aplicado” fue un tsunami defendiendo la mentira con más mentiras, la prensa lo publicaba so pena del hachazo del Torquemada Ochoa.

Qué del honor y la majestad del poder, ¿corrupto y déspota? Qué del curita ranclado a la política sucia y lista ¿y dizque sorprendió al CNE? Qué de los jueces-correístas en rebeldía, ¿para no dar paso a los jueces-morenistas? ¿Comentarlo, es agraviar su honor? ¿Y quién responde por el honor mancillado al Ecuador por Assange? ¿Por el poder que injurió, falseó y silenció al general Gabela y su familia, a T. Tinoco, F. Villavicencio, C. Jiménez, J. C. Calderón, J. Mantilla…? A Donald Trump le dicen desde “hdp” y no hay artimañas que blinden al poder. ¿L. Moreno y la Asamblea van por la contravención al honor? ¿Mordaza-velada a la libertad de opinión, expresión de los ciudadanos, la oposición y la prensa?