Centenario del Movimiento Scout

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Movimiento juvenil más grande el mundo celebra su primer Centenario en Ecuador (organizado a instancias del distinguido diplomático ambateño Cristóbal Vela y del educador guayaquileño Carlos Matamoros Jara, el 26 de marzo de 1920). Pocas instituciones logran cruzar esta barrera en el tiempo, y menos aún con la renovada energía como lo hacen los Scouts del Ecuador, pues la educación no pierde vigencia. Es así que los 12 000 niños (as) y jóvenes ecuatorianos, de todas las provincias del país, que forman parte de este gran movimiento, participan de un programa educativo no formal que contribuye a su educación integral mediante un método que propicia la vida en naturaleza, el trabajo en equipo, el esfuerzo por cumplir la palabra empeñada, el aprender haciendo, el trabajar sin esperar recompensa, el esfuerzo y la honestidad, en fin, que fomenta la comprensión y la hermandad universal sin distingo de ningún tipo.

Como es sabido, el Movimiento Scout fue creado en 1907 por el visionario inglés Baden Powell, en la Inglaterra post victoriana, convirtiéndose en la actualidad en la organización juvenil que enamora a casi 50 millones de jóvenes, mujeres y hombres, niñas y niños, distribuidos en todos los rincones del orbe. Donde está un scout siempre hay una mano amiga dispuesta a ayudar al prójimo sin esperar recompensa, alguien preparado para realizar un trabajo bien hecho, un amigo alegre y optimista en quien se puede confiar.

Por eso decenas de miles scouts y antiguos scouts ecuatorianos celebran alborozados este acontecimiento que renueva su adhesión a la Ley y a la Promesa Scout, que se resumen – en definitiva - en estar siempre listos para servir, no para ser servidos.