Las caravanas Maduristas-Castristas

El mundo está en vilo, Khashoggi fue bestialmente torturado y asesinado en el consulado saudita como Albán en las mazmorras del Sebin. Hay violencia y pobreza en Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Colombia, Ecuador…, el continente no denuncia a sus gobernantes por la soberanía, “escudo de los corruptos y tiranos de izquierda o derecha”. Advertí más migraciones, la caravana de Honduras, 7 mil con delincuencia en sus filas y es alimentada por Castro, Maduro, Zelaya, Sánchez y Ortega: 1) Trump quedaría como violento e inhumano al impedir su paso. 2) Quieren llegar antes de noviembre-6 de las legislativas. 3) Minimizan la diáspora-venezolana. Avanza “a la fuerza” sin respetar fronteras “con el escudo de niños y mujeres”. Sánchez, desde La Habana critica a Trump y se prende otra caravana desde El Salvador.

Los millones de dólares de EE.UU. no llegan a sus ciudadanos, ¿se queda en los bolsillos de los políticos de Centroamérica? En la ONU, la delegación cubana chilló y zapateó, y no dejó a K. Currie de EE.UU., hablar de los presos políticos de la isla. Jamás ocurrió algo así y la presidenta camarada Espinosa hace mutis. Cuando L. Almagro denunciaba los 22 mil cubanos en el gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas; en el exterior, gritaban los revolucionarios que no quieren dejar el poder y su vida de ricos. Más vivos, antes de que Trump intervenga a la dictadura madurista-castrista, ¿invadirán EE.UU.?, y ya presiden la ONU con Espinosa.