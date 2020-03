¡Caos por el coronavirus!

LEA TAMBIÉN

¡Siempre hemos dicho en los diarios del país y en las redes sociales que se crean las enfermedades, para luego crear las medicinas por acrecentar ganancias, sin importar el fatídico mal que hacen a los ciudadanos del planeta tierra! Dios quiera que nos equivoquemos, pero el coronavirus lo creó un farmacéutico hace muchos años y fue infectado en un ciudadano chino hace algunos meses; pero es altamente contagioso, los chinos y los italianos están infectados por millares y lo mismo ocurre en todo el mundo; a través del aire y por mares ha llegado a nuestro continente, de tal manera que en el Ecuador va creciendo.

Este coronavirus ha hecho que baje el precio del petróleo, en ciertos países están acorralados en sus casas, las calles y los parques desiertos; por lo tanto hay menos turismo, las industrias no procesan, el comercio, el transporte por cielo y mar van descendiendo, produciéndose un desbarajuste financiero a nivel mundial, que repercute en nuestro país, que está hecho un caos financiero y económico, de tal manera que el presidente Moreno tomó medidas urgentes e importantes financieras para salvar al País, para recuperar USD 2 250 millones, menor al déficit presupuestario del país, como rebajar la gordura de la burguesía, aplicar USD 0,75 ctvs. a las empresas, contribución a los autos mayores a USD 20 000, etc.; ¡ todo producto del coronavirus!



Los gobiernos no están claros ni establecen medidas para luchar contra este virus y por redes sociales transmiten otros datos que alarman; los datos oficiales crean dudas de la propagación del coronavirus, los ciudadanos están mal informados. Lo cierto es para no adquirir este nefasto virus hay que lavarse bien las manos, tomar vitaminas “C”; las mascarillas tienen que usar las enfermeras, los doctores y los que están estornudando para que no contagien, no es una prevención contra el virus, a menos que atiendan un gran número de público. Lo importante es no tener miedo ni estrés ni pánico, porque bajan las defensas del cuerpo y es en donde adquieren el coronavirus.



Tomen en cuenta que el 80% no sufre/adquiere coronavirus, el 15% son los niños menores a 9 años y la tercera edad, que hay que protegerlos pues son los más vulnerables y el 5% son los contagiados por el coronavirus. Nosotros sugerimos en redes sociales al gobierno de Lenin Moreno: bajar el sueldo en el 50% al presidente/vicepresidente y a los funcionarios públicos: asambleístas, prefectos, ministros, alcaldes, etc.; bajar a 52 asambleístas, 3er. nivel de educación; eliminar sueldos vitalicios; incautar los bienes de los corruptos nuevos millonarios correístas; quitar el aporte del Estado a los partidos políticos, etc. Entonces entraremos a convertir en un Ecuador nuevo y próspero, ejemplo para los demás países del continente americano y del mundo entero en la lucha contra el déficit presupuestario y actualmente contra el coronavirus que nos está matando y sembrando el caos en el Ecuador y en el planeta entero.