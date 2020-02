Atraco a los fondos del IESS

LEA TAMBIÉN

Ya nada puede asombrar a los ecuatorianos, acostumbrados como estamos a los atracos, diezmos, coimas y comisiones, aprendidos y perfeccionados en la tal “década saqueada” pero, a decir de todos mis compatriotas, lo más indignante es la desfachatez con la que robaron y despilfarraron los fondos de los afiliados al IESS, especialmente, aquellos rubros destinados a cubrir los servicios médicos, lo que constituye que hoy aspiran acceder a estos supuestos y deficientes “beneficios”.

Todos estos atracadores y corruptos merecen una sanción ejemplar y la obligación irrestricta de retribuir al Estado tanto los bienes adquiridos como las millonarias sumas consignadas en paraísos fiscales con la ayuda de maquiavélicos y astutos testaferros; dinero que debe revertirse en favor de los pacientes que adolecen de múltiples enfermedades y falencias por parte de este seguro médico, como, pues requieren de medicinas (no caducadas), equipos y profesionales idóneos que garanticen su sobrevivencia.



No olvidemos que, en la actualidad, se han venido fraguando verdaderas “cortinas de humo” y aplicando “pañitos de agua tibia” para atenuar en parte la indignación del pueblo y así poder encubrir otros delitos que, día a día, siguen apareciendo, mientras, increíblemente, jueces y fiscales se hacen de la vista gorda, razones suficientes por las que deberían ser sustituidos por profesionales preparados y honestos, que no tengan “rabo de paja”.