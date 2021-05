Uso agua de bomberos para lograr confinamiento

La mayor declaración de medidas para evitar la peor pandemia de las últimas décadas, no logra frenar la actitud irresponsable de: fiesteros, vendedores de licor, borracheras, juegos deportivos, funcionamiento de prostíbulos, ventas ambulantes, prohibidas por el COE a nivel de ciertas provincias.

Y, todo porque la mayoría de latinoamericanos son llevados por el mal. Entonces hay que tomar medidas draconianas. Propongo el uso de agua contra los infractores por parte de los bomberos, previa campaña de advertencia por el COE nacional y más medios de comunicación.



Los bomberos irían protegidos por la Policía, Fuerzas Armadas, policías de Municipios, y Consejos Provinciales; además, serían observadores con la suficiente autoridad para sancionar con medidas contempladas en los casos dictados por el COE nacional como: tenientes políticos, gobernadores, alcaldes, intendentes de policía, prefectos.



Las fuerzas represivas y disuasivas llevarían solo escudos de protección, cascos y toletes; nada de bombas lacrimógenas, balas de goma, fusiles, tanquetas u otra clase de armamento pesado. Siendo así no habría enfrentamientos que deriven en muertos o heridos.



Ante cualquier imprevisto acompañaría la Cruz Roja, por contacto dispuesto por el COE Nacional o el 911.



Si resulta algún niño golpeado, una persona adulta con gripe o un joven detenido, será por su culpa suya y no por la autoridad competente.



A ciertos famosos grupos defensores de los Derechos Humanos, que a veces desean solo molestar o figurar, que no se les ocurra hacer reclamos, protestas callejeras, y más medidas contra esta propuesta que es en pro de controlar la pandemia y protegernos todos.



A reclamos sin fundamentos, en contra de las disposiciones del COE nacional y del presidente de la República, que se basó en disposiciones de la Corte de Justicia, habría una sola respuesta: Guerra avisada no mata gente.