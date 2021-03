Aclaración del expresidente Rodrigo Borja Cevallos

Quiero pedirle el favor de que acoja en sus páginas esta nota de aclaración. En la edición de hoy el Dr. Rodrigo Fierro afirma que “razones de peso le llevaron a Rodrigo Borja ponerse de acuerdo con Febres Cordero cuando su encuentro en Miami”. En primer lugar, yo nunca he estado de acuerdo con el Ing. Febres Cordero. Combatimos políticamente —y en los términos más duros— durante toda la vida. Lo que ocurrió en una ocasión fue que, durante una escala en el aeropuerto de Miami en mi viaje a Madrid para dar una conferencia, mientras buscaba un sánduche en una de las tiendas, oí una voz: “¿Cómo está, doctor Borja?”. Alcé a ver y era el Ing. Febres Cordero, quien me extendió su mano y saludamos. Fue la única vez en nuestras vidas que él y yo nos dimos la mano. Pero de allí, a afirmar que me he puesto de acuerdo con el líder socialcristiano, hay mucha, muchísima, distancia. Fuimos enconados adversarios políticos hasta el fin de sus días.

Cordialmente, Rodrigo Borja