Cartas al director / 5 de noviembre del 2021

Los subsidios, sindicatos, ironía y fracaso

Eduardo Ávila Falconí

A los ecuatorianos nos encanta recibir regalos a cambio de nada, “a caballo regalado no se mira los dientes” dice el adagio popular.



El Estado por el GLP, gas licuado de petróleo, simplemente no recibe un dólar partido por la mitad, su costo real supera los ocho dólares, vende al envasador en el mismo valor que factura por servicios de distribución. Este transforma en envase de 15 kg y vende al distribuidor en USD 1.20 por cilindro aproximadamente que es su costo de producción más el margen de utilidad. El distribuidor vende al usuario en USD 1.60 en su establecimiento que, según la Ley de Hidrocarburos es obligación, en la práctica desaparecieron misteriosamente sin que ningún “cristiano” controle esta disposición legal.



Como es un artículo de primera necesidad, el usuario compra en USD 3.50 el cilindro con un recargo de USD 2.30 y graciosamente nadie ha protestado. Iza, Tatamuez, se volvieron ciegos, sordos y mudos y por el hecho de mencionar subir el GLP, el país se incendia.



Personalmente creo prudente el aumento de los combustibles incluyendo el GLP con alguna forma de focalización técnica o compensación. Mirando la otra “cara de la medalla” hay otros avispados que calientan sus piscinas o comerciantes e industriales que utilizan ilegalmente las bombonas de 15kg. El gas industrial simplemente está en el ideario de los controladores. Otra analogía y ejemplo medio simple, es el consumo de gaseosas, el líquido vital diario para el ecuatoriano medio es el envase de dos litros a un costo de USD 2, más caro que la gasolina y la leche y aquí nadie dice nada y si suben este producto “perjudicial para la salud”, nadie dice nada y pueden subir el precio cuando bien los plazca.



El Ecuador es un país de conquista. Respecto a los sindicalistas, estos no “están ‘on line’”, caducos, con el mismo mensaje y las mismas caras los últimos 40 años. El sindicalismo bien concebido es el regulador de la relación obrero patronal, es una asociación que tiene el cometido de velar por la defensa de sus intereses laborales, sociales y económicos y es la forma más común de la organización con su fortalecimiento mediante la profesionalización que es fundamental para la construcción de una gobernabilidad democráticas y de sociedades mas justas y equitativas.



Estos señores son “calienta calles” que siguen instrucciones de afuera y adentro por los “enchufados en el gobierno”, gente sin trabajo, resentidos, asalariados y nosotros no entendemos por la necedad que nos caracteriza, estamos representados en todo nivel, por incapaces o corruptos, o “ambos dos” según nuestro lenguaje pobre. Ellos tienen la maquinaria electoral, nosotros simples “tontos útiles” o al estilo de Sofocleto. Ojalá sea la excepción el señor Lasso.

La Filosofía, un carácter innato pero ignorado

Marc Pardo

Cada día se pretende enseñar en los colegios toneladas de información, esperando que los alumnos la procesen como lo harían las máquinas. Sin embargo, un saber técnico y científico, no es suficiente para crear a un profesional o un estudiante honorable. La filosofía es requerida en las aulas de estudio, no como una materia más, que enseña un conjunto de postulados, sino como una actividad práctica y reflexiva ante los conocimientos que se imparten y su relación con el medio social, llevar al alumno a estudiarse a sí mismo en profundidad y desencadenar una naturaleza filosófica, propia del ser humano.



La Filosofía de la Educación no pretende ser un saber útil, en el sentido como lo podrían ser las ciencias exactas, como las matemáticas o la física, más bien pretende delimitar y establecer un carácter práctico y crítico respecto a lo que se está enseñando. En un sentido epistemológico, busca responder a interrogantes como pueden ser: ¿cuál es la razón por la que se enseña?, o ¿cómo puede llegar a educarse un individuo?, y en un sentido ético, ¿con qué valores se puede educar correctamente?



Parafraseando a Durkheim, la educación es una acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones débilmente socializadas. En ese sentido, la filosofía de la educación no pretende crear conocimientos nuevos, solo trata de establecer un carácter normativo y crítico respecto al conocimiento.El cultivo de este carácter filosófico, puede llevar a una reflexión profunda no solo para los educadores, sino para los estudiantes, pues redescubren el valor ético y práctico de la filosofía como forma de resolver problemas en el proceso de la educación, en miras de llegar a donde la ciencia y la tecnología no pueden.

¡Ay! “Si yo fuera diputado”

Luis Vicente Medina de la Bastida

Película cinematográfica del mismo nombre, interpretado por el genio de la comicidad, sarcástico y real: Mario Moreno “Cantinflas”. Parecería haber sido calcado su argumento y clonado en las últimas elecciones. Un guion del folclore popular, jocoso, imprudente y lleno de ambición. Interpretando al joven peluquero de barrio que sueña con ser electo diputado, solo necesita la cédula, y con el absurdo del sabelotodo actuar con la misma demagogia trillada, repetida de defender y rescatar al pueblo de las garras de la corrupción y de la partidocracia. Con el triunfalismo termina la cinta. Más o menos.



Con el fin de esclarecer, deberíamos imaginar la parte dos de la cinta. Donde este inofensivo diputado se convierte en “Transformers” de la noche a la mañana, con más entusiasmo que conocimiento. Tal vez un alguien que tenía futuro “pobre, pero honrado, a don nadie con plata”; y actuar con tal contundencia del cínico oportunista.



Un Congreso actualizado con el mismo tino oprobioso del pasado, donde más de la mitad de sus miembros no tienen un cimiento político, improvisados, y los demás con excesos judiciales y comportamiento social inadecuado, que nadie se comide en revisar, sancionar y juzgar; lo que ya pasó, ya pasó. Estamos frente a uno de los tantos congresos que han pasado sin pena ni gloria. Sin embargo, el actual hace méritos para ser el menos idóneo, por ser una policromía de varios matices, con una clara orientación hacia el odio y la venganza. Lo asombroso, dudar de ser un pagado del pueblo y creerse dueño, como si regentaran un puesto en el mercado con “mama lucha” a la cabeza.



Señor Presidente Lasso, los ciudadanos nada exigimos, a no ser la defensa de nuestro tiempo y honorabilidad. Dios en su omnipotencia, no ha conseguido que el llamado “diablo” regrese al redil. ¿Mientras nosotros los mortales ansiamos que los miembros del Congreso reflexionen? ¡Qué locura!



Decisiones samaritanas: alimentan el ego, la codicia y la prepotencia de personajes fanatizados y enceguecidos de poder; ocasionando irreparables perjuicios y frenar el progreso. Hoy por hoy, perjudican el desarrollo de proyectos para la reactivación económica del país, que aun siendo poco aliviaría en algo la angustia del pueblo.

Para bien o para mal, como “Saulo de Tarso (Pablo)” Biblia, que después de la ceguera enderezo el camino. La “muerte cruzada” relampaguea en la Constitución. ¡Así sea!

Glasgow 2021

Guillermo Álvarez

Con gran expectativa se espera que el encuentro de Glasgow en esta semana no sea una cita turística más, sin decisiones ni conclusiones de sus delegados ineficaces; delegados que no se compadecen de los incendios forestales, erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos y más desastres naturales debido al calentamiento global, causado por la contaminación del medio ambiente. Más interesa los réditos que deja la industria con emisión de gases, que los desastres que sufre la agobiada humanidad de nuestro planeta Tierra.



Habrá elocuencia, propuestas y promesas sin sustento pragmático, contante y sonante, que comprometa con seriedad y dignidad el salvamento de esta realidad que más parece Apocalipsis.



Que ayuden los medios de comunicación con espacios más generosos que los que se concede a temas frívolos. Que se entienda por favor, sin malsana hipocresía, que más vale la vida humana que el dinero que acumulan los mercaderes de siempre.