Cartas al director / 24 de febrero del 2023

La Ley de Impuestos a los Ingresos

Gustavo Chiriboga Castro

Verdaderamente es lastimero para los ciudadanos de la clase media del país, no saber quién mismo manda en la Nación. Si es el Fondo Monetario Internacional, con un ministro de Economía y Finanzas que hizo aprobar al gobierno una ley que grava los ingresos de los ecuatorianos, sin descontar los gastos anuales para sostener a sus familias tanto en educación, salud, alimentación, vestuario, transporte, pago de otros impuestos y tasas de agua y alcantarillado, pago de matrícula automotriz, rodaje, incremento de combustibles, multas y hasta el inconstitucional e ilegal impuesto creado sin socialización alguna por la prefectura de Pichincha para compartir con el Distrito Metropolitano de Quito. Todo esto, con la complicidad vergonzosa de la inepta asamblea nacional, que lejos de pensar en solucionar los problemas que a la sociedad crea el Ejecutivo, dieron cabida a sus intereses partidistas y personales, como si eso le importaría a la gran mayoría de los ecuatorianos, porque el proyecto con cadenas remitido con carácter de urgente por el Presidente Lasso, ni siquiera lo leyeron, peor lo revisaron para discutirlo y aprobarlo en las dos sesiones, no obstante que era el segundo proyecto de ley que debieron modificarlo en beneficio del pueblo y aprobarlo; mas, por esa negligencia y quemeimportismo, entró en vigencia por ministerio de la ley, no obstante que el presidente Lasso en su campaña ofreció bajar los impuesto y no subirlos, haciendo alarde de la falta de cumplimiento de su palabra, ahora nos sale con la rebaja del IVA al ocho por ciento, pero solo para los feriados, que seguro causará problemas para su control y recaudación. O es que también manda la Corte Constitucional que ata los brazos del Ejecutivo y reduce el período de los estados de emergencia decretados por el gobierno, e impide que intervengan las Fuerzas Armadas en las cárceles de país, en defensa de la seguridad ciudadana y se persigan los crímenes que ocasiona la delincuencia dentro y fuera de las mismas, con la presencia de bandas de narcotraficantes. Es hora de que se nos informe quién mismo manda en el país, al margen de los resultados electorales.

Apoyo total para no abortar

Diego Valdivieso Anda

Como un triunfo pírrico celebró la asambleísta proponente la aprobación del Informe de Comisión–permitido por la presidenta Guadalupe Llori sea modificado, sin discusión, tras una primera negativa en la votación, en un proceso cuya validez legal cabe verificar- para permitir, dentro de las 12 semanas, condenar al aborto al embrión. En contraposición, esa misma noche, una inteligente mujer argentina, que lleva la belleza ‘de su madre, y no del violador’: Karina, que ‘quiere decir: la más querida’; apellidada Estrella, porque para sus padres ‘de corazón’ fue como una estrella en medio de su infertilidad, decía que en Ecuador está ‘el corazón’ de la lucha por la vida, y agradecía cómo su madre, valiente, impidiera que quienes promovían su aborto, la mataran. Presidente: vete totalmente esa ley; proponga una norma que las proteja económica y emocionalmente para que continúen sus estudios y su vida, y la nueva norma promueva dar con el cobarde violador. ¿O debe promoverse Consulta Popular?