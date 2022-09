Cartas al Director / 9 de septiembre de 2022

Elección de concejales

Salvo excepciones, en los municipios del país el papel y las funciones que desempeñan los concejales no se ajustan a las competencias que les señala el Cootad, que es la ley de las competencias municipales según el Art. 425 de la Constitución, ni a las necesidades que tienen los conglomerados urbanos en las cabeceras cantonales y en las parroquias. Los consejeros provinciales, actualmente son los presidentes de las juntas parroquiales y los alcaldes de los cantones de la provincia. De acuerdo con las competencias que señalan la Constitución y el Cootad, los consejeros deberían ser solamente los presidentes de las juntas parroquiales, cuyas competencias exclusivas, al igual que las de los consejos provinciales o prefecturas, están en el sector rural, con la apertura de vías de segundo y tercer orden, apoyo a la producción agrícola, ganadera, piscícola, etc., etc. Los alcaldes, cuyas competencias exclusivas y concurrentes las ejercen en el sector urbano, no tienen ninguna competencia en el sector rural, por lo que en las prefecturas provinciales no tienen nada que hacer, más que número para dar quórum y votar sin mayor conocimiento sobre los temas rurales, por lo que deberían dejar de ser parte de los consejos provinciales, como consejeros.

Los concejales, en cambio, cuyas funciones son legislar y fiscalizar las acciones de los respectivos alcaldes en los sectores urbanos de las ciudades y de las parroquias, deberían ser los presidentes de las juntas parroquiales, que conocen a cabalidad las necesidades de los sectores urbanos de sus parroquias para plantearlos en las sesiones de los respectivos concejos cantonales, en busca de las soluciones para los sectores urbanos de sus parroquias. Así, inclusive, se ahorraría en los municipios el pago de los sueldos a los concejales, porque los presidentes de las juntas parroquiales ya lo tienen en sus respectivas juntas. Por lo expuesto, en la consulta popular a realizarse en febrero del 2023, el gobierno debería proponer una pregunta al pueblo para que se solucione este problema, que es causa para el olvido en el que se han dejado el desarrollo y atención a los sectores rurales de las parroquias de los cantones del país, que diga lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo que los presidentes de las juntas parroquiales sean los representantes ante los concejos municipales en calidad de concejales, en reemplazo del procedimiento de elección de los actuales?

Gustavo Chiriboga Castro

Independencia Judicial

Sobre el editorial titulado “Independencia Judicial” de la señora Hernández Muñoz, es necesario aclarar que históricamente nuestro país ha pasado ya por muchos modelos de nominación de jueces y el fracaso sistemático no ha sido por falta de institucionalidad, sino por incapacidad o inmoralidad de los funcionarios designados, pues siempre llegan muchos —lamentablemente— que no sirven ni honran la toga. La independencia se da en la medida que los jueces ejercen su función con honor, decencia y capacidad, pues la “independencia” se la gana cada uno de ellos con sus actuaciones. Basta citar como ejemplo la Corte Constitucional que aún con su exagerado activismo en algunos casos, cumple con el sagrado deber de dar a cada uno lo que le corresponde. Filtros suficientes para una depuración deberían ser escuelas para fiscales y judiciales, en lo profesional y, en lo moral, cambiar la suerte de los dados por sendas sanciones penales por infracción de deber, además del escarnio público.

Carlos Cortaza Vinueza