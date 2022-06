Cartas al Director / 9 de junio de 2022

Abusos en Ambato

Innumerables son las quejas y reiterados reclamos de los conductores ecuatorianos residentes en Ambato y de los centenares de turistas y comerciantes que la visitan, respecto a las exageradas e injustificadas multas que la comisión de tránsito les impone. Conozco casos concretos de quiteños que, pese a no haber estado en esa ciudad, han recibido notificaciones de multas “fantasmas” e inventadas por infracciones de tránsito cometidas en Ambato, situación que obliga a los extorsionados conductores a trasladarse hasta allá para tratar de averiguar los motivos de estas increíbles sanciones y, en muchos de los casos, sin obtener resultados coherentes y, menos aún, soluciones favorables; situación que, para los conductores, implica todo tipo de molestias, tanto personales como económicas que no se compadecen con la situación actual en la que estamos viviendo. En vista de que estas quejas vienen repitiéndose con mucha frecuencia, es menester que alguien investigue , tome cartas en el asunto, se haga cargo de este padecimiento y trate de reparar y poner fin a estas anomalías y abusos que, como es obvio, perjudican no solo a los usuarios de estas vías sino también al turismo de esta hermosa “Ciudad de las flores y las frutas”.

Fabiola Carrera Alemán

Accidente cerebro vascular (ACV)

Los accidentes cerebro vasculares son una patología importante en la vida de las personas y superan en número a las muertes por accidentes de tránsito, enfermedades hipertensivas y hepáticas. Más de la mitad de las personas que sobreviven requieren rehabilitación y muchas terminan con discapacidad moderada y severa el resto de la vida, causando enorme impacto familiar, social y público.

El ACV o Derrame Cerebral se produce cuando el suministro de sangre al cerebro se ve dificultado o se interrumpe por completo debido a la falta de flujo sanguíneo (isquemia), o una obstrucción (trombosis o embolia arterial), ocasionando que el cerebro deje de funcionar normalmente, afectando músculos y reflejos y produciendo pérdida de equilibrio, debilidad, parálisis facial, dificultad en el habla, deficiencia visual, falta de entendimiento, dolor de cabeza, pérdida de la sensibilidad, mareo y ausencia de reflejos.

Los tipos de AVC más frecuentes son Isquémico por obstrucción arterial y Hemorrágico por lesión arterial. La clave para el tratamiento exitoso del ACV es la velocidad en la atención, es por eso que el equipo técnico de la Vicepresidencia de la República ha lanzado el proyecto: “Actúa con Velocidad”, que en el lapso de dos meses, bajo la dirección del doctor David Mosquera Ulloa, ha logrado dos metas importantes: Capacitación de Personal y Certificación de Hospitales.

Participan en las acciones el Ministerio del Trabajo, del Deporte, de Educación que llevará adelante la Campaña ‘Héroes’ con los niños, Ministerio de Salud, IESS y ECU 911. Se han capacitado 757 personas, 240 médicos, 237 auxiliares y 280 miembros del ECU 911. Se han iniciado procesos de certificación de 6 hospitales, como Centros Preparados de Respuesta ‘Stroke Ready Center’, Hospital IESS Sur, IESS de Ambato. Hay Hospitales particulares interesados en participar y la meta es capacitar a 30 hospitales y 5 000 personas. Es importante puntualizar que la “Organización Iniciativa Angels” a quien agradecemos, financia el programa y al Estado no le cuesta un dólar.

Carlos Mosquera Benalcázar