Cartas al Director / 9 de julio de 2022

ANEXIÓN DE GUAYAQUIL A COLOMBIA – 13 JULIO de 1822

Wilson Germán Velasteguí Muñoz

El 11 de julio de 1822 a la cabeza de 1 500 soldados, Simón Bolívar entró a Guayaquil, siendo recibido con alegría, jolgorio y aplausos por toda la población. No participaron de esto las autoridades locales encabezadas por José Joaquín Olmedo, quienes se refugiaron en barcos peruanos, en la ría guayaquileña a la espera de los acontecimientos. El 13 de julio de 1822, a las pocas semanas del Triunfo de Sucre en la Batalla del Pichincha, Bolívar declara; que la ciudad es presa de la anarquía y notifica a la Junta Gubernativa “que acoge bajo la protección de la República de Colombia al pueblo de Guayaquil, encargándose del mando político y militar de esa ciudad y su provincia”. Desde esa fecha Guayaquil y su Provincia quedaron incorporadas al Departamento del Sur de Colombia, que en 1830 conformaría el Ecuador. Pregunto a las autoridades pertinentes: ¿por qué el 13 de julio, no se celebra como una fecha cívica en nuestro país?

LA PANDEMIA AÚN NO TERMINA

Romel MerchánHerrera

Con acierto el presidente de la República ha tomado la decisión de realizar cambios en su gabinete. Aplaudo cambios en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Obras Públicas que, realmente, en 12 meses de este gobierno no ha hecho ningún progreso. Se debe tomar otras decisiones en lo referente a cambiar de autoridades; uno de estos es el presidente del COE, persona sin conocimiento y compromiso; tomó decisiones en conjunto con la Ministra de Salud; entonces este señor es el responsable directo de lo que sucede; sin ningún estudio se levantaron restricciones, ya no se vigila. No se toma ninguna precaución como: revisión del carnet de vacunación, toma de temperatura, alcohol, etc. Más vale el asunto económico que el cuidado de la salud de la población. Se debe restringir los espacios públicos al 100%, estadios, restaurantes y otros. Debemos tener conciencia de que la pandemia no ha terminado. Presidente, tome decisiones para evitar posteriores graves consecuencias, como sucede en otros países. Los técnicos en salud afirman que Ecuador está en la sexta ola del COVID; por favor cuidémonos.

Política pública renovada

Mauricio Cobo Martínez

Se han olvidado lo esencial en las solicitudes por la paz, para alcanzar el bienestar desde los más necesitados: los que no acceden a préstamos y viven condiciones alarmantes de pobreza.

Debo recordar a la Conferencia Episcopal que Jesús se sacrifica en la Cruz por el pan de la humanidad. Solamente podemos conseguir esto cuando instituyamos en todas las escuelas primarias del Ecuador, microhuertas para aprender a cultivar legumbres, cereales y frutales: aparte del conocimiento adquirido, llevarán alimento a su hogar, lo prioritario en este momento. El pueblo no necesita préstamos a 30 años, dinero que debería estar gastado en herramientas, semillas y enseñanza para producir, dando acceso a indigentes y presidiarios a esta producción para rectificar su espíritu hacia el bien. Programa coordinado por varios ministerios con la máxima honestidad que esto merece, encaminándonos a la paz…

NO PUEDE QUEDARSE EN LA IMPUNIDAD

Luis Mario Contreras Morales

Después de terminar, un enfrentamiento entre las dos fuerzas totalmente opuestas, entre los mal llamados Indígenas mezclados: mercedarios y sicarios, que sembraron el terror, la anarquía, el caos, la quema de muchos vehículos policiales que sirven para cuidar el orden y la disciplina de los mismos , no pueden llamarse una marcha pacífica, por los derechos humanos según ellos, cuando ha habido muertes y heridos la agresión al Edificio de la Contraloría, con la quema de documentos importantes , no se entiende esta actitud de rebeldía de los Indígenas, sacar los adoquines de las calles para hacer armas contra la policía que no han hecho mas que replegarse para no ser agredidos. Es increíble la cantidad de indígenas que acorralaron todo el País ,una estrategia digna de las matanzas de Irak e Israel, dirigidos por un grupillo de delincuentes disfrazados de guerreros : Iza, Los Vargas, Hernandez, Pabón ,que se aliaron para formar una fuerza poderosa capaz de destruir toda una nación ,esto es un mal precedente para la posteridad ,cada que venga un nuevo Presidente ,lo derrocarán para satisfacer sus propósitos. Felicito al Presidente Lasso que tuvo la sensatez y la cordura para pararse firme y no dejarse intimidar, y por fin llegó la tan ansiada paz ,que la mayoría pedíamos.

Dejaron una huella imborrable y terrorífica, la pérdida de millones de dólares en víveres, legumbres que se pudrieron ,la leche que tuvieron que botar porque no se la podía entregar a sus clientes. Sra. Fiscal, Jueces y Fiscales, en sus manos está el que no vuelva a suceder lo que acabamos de pasar. Los Juicios contra R Correa, Pólit,,y otros mas están durmiendo el sueño de los justos. Investiguen de donde salió tanta plata para movilizar a mucha gente, se dice que vienen de Europa, El Sr. Iza debe ser enjuiciado por acto de terrorismo , en nombre de Dios y del Pueblo hagan justicia.

TRAS CUERNOS PALOS

Marco A. Zurita Ríos

Por ventura se terminó el paro de los indígenas, pero el del Metro de Quito continua, y los daños para la carita de Dios no difieren en mucho de los del primero, En 15 días se podrá conocer quien operará el Metro de la Capital (EL COMERCIO 1 de julio 2022). El EPMMQ, está pisando el acelerador a fondo para cumplir con la disposición política de que el Metro entre en servicio en diciembre 2022; este apresuramiento es peligroso puede inducir a cometer algún despropósito para la futura operación. (ojalá no se cumpla el viejo refrán “carrera de caballos y parada de burros”).

Después de muchos años de inoperancia e, indolencia aparece a última hora esta carrera desenfrenada que busca toda clase de subterfugios para conseguir el objetivo de poner en marcha el Metro de Quito, para eso, primero encuentran un atajo legal, el Régimen Especial Art. 2 de la LOSNCP, articulo que cuando se trata de contratar con empresas públicas de los Estados de la Comunidad internacional permite acorta procedimientos precontractuales, cuyas consecuencias son más malas que buenas (experiencia vivida en la década ganada), primero porque ayudan o facilitan el sesgo conveniente y segundo, porque en la etapa de operación el contratante no solo tiene que lidiar con la empresa contratista sino también con el gobierno del país al cual representa, en el caso de consorcio la situación se complica aún más.

Segundo, encuentran un atajo arbitrario violando su propia ley los pliegos y TDRs, hacen caso omiso del procedimiento preparatorio y se pasan directo al procedimiento de contratación, privándose de obtener los objetivos del primero: seleccionar la oferta mejor evaluada y determinar el presupuesto referencial. Según información de EL COMERCIO 1 de julio, en marzo se lanzó el proceso con 11 interesados, hasta el 22 de junio se presentaron únicamente dos ofertas una empresa y un consorcio, de éstas, el 15 de julio se adjudicará el operador internacional (de los 11 interesados 9 no presentan oferta (preocupante), la razón es variada pero lo más seguro es que no les interesó porque los pliegos y TDRs tienen falencias). Lo verdaderamente espantoso es que, el proyecto más importante de Quito y del Ecuador sea adjudicado en menos de 23 días, sin presupuesto referencial confiable y sin información clara de la demanda (400 o 200 mil pasajeros/día). Cuidado señor Municipio, que el remedo resulte ser peor que la enfermedad.

OPINIÓN

"IZA QUEREMOS LA PAZ"

Carlos Aquiles Vicuña

Soy un hombre de paz, queremos la paz, anhelamos la paz. Este don divino arrebatado por el indígena Iza y su carnal Rafael Correa este, cuando era Gobierno les arreaba a bala y palo. Entiendan, el Presidente Lasso ambiciona con sus exiguos ingresos aliviar los ingentes gastos que ocasiona especialmente la atención en salud y educación; y otros rubros también de mucha importancia. El Gobierno encontró un erario nacional en banca rota; el Presidente se encuentra muy afanoso tratando cubrir los miles de millones de dólares arrebatados por la cleptomanía corrreista; se cargaron SETENTA MIL MILLONES DE DOLARES de la buena era petrolera; además, los miles de millones en préstamos. Pero, la mala índole presente hace claudicar los buenos sentimientos. Por Dios, no quieren comprender la agobiante situación en la que nos dejaron los correistas.

Salvador Quishpe, con su oratoria barata en el parlamento se refería a las destructiva, insidiosa y criminal marcha, con rostro morado, iracundo y destemplados gritos decía el gobierno está bañando de sangre al pueblo indígena ! que audacia, que ironía ! veíamos entre los pocos

indígenas como los guevaristas, correistas, comunistas y hasta venezolanos osaban con bala, palos ,piedras y bombas incendiarias, cruelmente lastimaban, herían al pueblo y a nuestros soldados y policías que custodiaban a las respetables mil veces respetables ciudades y ciudadanos de toda índole social . Ante estos hechos a la vista y paciencia ciudadana creemos que lo único viable es señor Presidente declararse Jefe Supremo; y lo primerito y obligadamente disolver al inoperante, ocioso parlamento¡ Tiene la anuencia de un pueblo que con rebeldía marchan por las calles y avenidas de los pueblos respaldándolo y un pueble armado que también desea vehemente apoyarlo. iUSTED TIENE LA ULTIMA PALABRA!