Cartas al Director / 8 de septiembre de 2022

Muy bien, Chile dijo no a los constituyentes del SSXXI

Chile dijo no a su nueva Constitución. ¿Vieron lo que ocurre en Venezuela, Argentina, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, etc.? ¿Saqueo, pobreza, desempleo, delincuencia, destrucción de libertades e instituciones de derecho que incluye a militares y policías? ¿Nació de la violencia y desestabilización de 2019? ¿El odio y mentiras del progresismo “regresivo” (incluye fundaciones), no fueron suficientes ni mejores a la Constitución de Pinochet de 1980? Con reformas para el desarrollo de un país casi del primer mundo, de Estado de derecho donde las autoridades tienen la obligación de servir a los ciudadanos y, ¿no servirse del poder como hacen los camaradas sin independencia de poderes y no-justicia? ¿No pudieron esconder lo que pasa en el mundo, donde la familia creyente y la sociedad son atacadas por el adoctrinamiento zurdo e ideologías? ¿Igual que, la miseria, esclavitud y muerte de 63 años en Cuba versus las bases para el desarrollo de Pinochet en 17 años? ¿Por plurinacional y dictatorial con careta de democracia?

Un contundente no - más del 60%, ¿a la novelería constituyente? Mucho recato, “el SSXXI cuando alcanza el poder no lo deja”, mintiendo, chantajeando, leyes ilegales, silenciando e imponiendo con violencia, golpismo y la delincuencia, C. Magna mutilada antes de nacer, etc. Y nos someten 15 años y medio con el Partido Socialista Cristiano, Lasso, ministros y otros. Callan y desinforman, Prensa libre no existe en el totalitarismo. Controlan la función electoral y se ufanan de ganar elecciones (si son “amañadas”, desinformando, trolls, eliminando y/o con candidatos comprados, etc.). Stalin: quién cuenta los votos elige, no quienes votan. ¿Chile, Luz de América?

Juan Carlos Cobo Rueda

Índice verde urbano

Las áreas verdes cumplen un rol muy importante en la calidad de vida de los habitantes y los ecosistemas verdes urbanos. La Organización Mundial de la Salud recomienda un estándar mínimo para mejorar las condiciones de habitabilidad y establece una superficie de 9m2 de áreas verdes por habitante; sin embargo, ONU Habitat recomienda un rango de 15m2/hab para alcanzar un nivel de bienestar óptimo para la población. Las áreas verdes constituyen el patrimonio natural que posee una ciudad y componentes como: colinas, ríos, lagos, plazas, parques y elementos de infraestructura verde. Estos espacios proveen de servicios ecosistémicos, coadyuvando a mejorar las condiciones de vida y el paisaje urbano; beneficia a la interacción social, aprovisiona oxígeno, controla las emisiones de CO2, disminuye la contaminación sonora, protege la biodiversidad de los ecosistemas, regula el clima, reduce las vulnerabilidades por inundación, protege el suelo, ayuda a reducir el consumo energético y disminuye la ola de calor.

El índice verde urbano (IVU) es un indicador que permite medir la cantidad de superficie verde por habitante. En Ecuador el IVU alcanza el 13.01m2/hab, pero según datos del INEC solo el 5% de los municipios cumplen con este estándar. Para desarrollar un modelo de ciudad verde sostenible, es necesario implementar planes enfocados a producir espacios con infraestructura verde, desde la escala vecinal, barrial, comunal y urbana; vincular la necesidad de áreas verdes a las personas y no a la superficie, es decir tomar conciencia que a mayor cantidad de personas, mayor será el uso de espacios verdes.

Vicente Mera Molina