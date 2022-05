Cartas al Director / 8 de mayo de 2022

Madre estás presente, estando ausente

Existen personas afortunadas que tienen a su madre en vida, les digo que deberían cuidarla como la joya más hermosa del hogar. Mamita linda, aunque estés lejos de mí sé que estas con Dios y desde allí nos cuidas con mucho amor, te envió un dulce mensaje por el día de la Madre: te quiero y vives siempre en mi corazón.

Las madres son únicas, no sólo porque nos han dado la vida. Sin ellas, no hubiéramos llegado a ser lo que somos hoy en día. Nos cuidaban, protegían, nos ayudaron a crecer, nos decían las verdades que duelen, pero también son las únicas que nos hacían sonreír.

Nuestras madres al dejar la envoltura terrenal suben adonde está Dios, es inmortal al vivir en nuestros corazones.

Juan Montalvo señaló: “… A una madre, por el amor a sus hijos, ni el peligro la intimida… Nuestras angustias y desgracias, así como nuestros triunfos y felicidades los hacen suyos”. ¡Feliz Día de las Madres, de manera especial a las educadoras que son tres veces madres: de sus estudiantes, ¡hijos y de los hijos de sus hijos!

Ricardo Ordóñez

Mes de la madre

Entramos al mes de la madre y todos queremos agradarla incluso si ya partió al cielo con algunas flores. Pero también se activan supuestas promociones electrónicas que solicitan inocentemente “actualizar” tu información para poder participar en diferentes tipos de premios. La modalidad se denomina Phishing que es un método para engañarle y hacer que comparta su información estratégica o también si le llega un mensaje a su puesto de trabajo para actualizar y participar en premios atractivos incluso adjuntando un link para poder acceder incluso a la base de datos de tu empresa. Esto se denomina Ransomware, un programa o software que restringe tus aplicaciones para luego chantajear a la máxima autoridad de vuestra empresa solicitando deposite un valor muy importante en una cuenta en el exterior y a cambio le habilitan el sistema computacional de la empresa donde usted trabaja. No solo se trata de comprometer tu información personal sino comprometer la infraestructura tecnológica donde usted labora. En educación financiera también se debe ser muy cuidadoso con la información que proporcionamos a terceros. No se dejen de engañar del diseño de la plataforma o del uso de logos muy conocidos en el mercado. Siempre esté alerta ya que a nivel mundial existen bandas criminales con experticia tecnológicas pescando a rio revuelto hasta ver quien cae en sus redes delictivas como robo de identidad, obtención de claves de tarjetas de créditos o incluso aceptando su link de ingreso y comprometiendo el lugar donde usted labora. Los buenos somos más pero siempre debemos estar alerta.

Gunnar Lundh

Reclamo de salarios de profesores

Están en pleno derecho de reclamar los profesores ecuatorianos realizando una huelga de hambre en la Corte constitucional, debe entrar en vigencia la Ley expedida por la Legislatura y aprobada por el gobierno incrementando los salarios mensuales de los profesores, quienes siempre han tenido unos sueldos malos. La educación necesita una reforma urgente en el pénsum a nivel primario, secundario y universitario, actualmente no se dictan las materias de cívica, moral, ética, historia de límites.

Es casi imposible que un estudiante comprendido entre los 15 y 25 años con título universitario ingrese a trabajar porque uno de los requisitos es experiencia, todos los bachilleres y universitarios buscan ser empleados para eso fueron formados, es necesario que se cree la materia de emprendimiento con visión de futuro en negocios, en la creación de empresa, esto necesita Ecuador, fuentes de trabajo, nuestro país no solo puede explotar petróleo, tenemos agricultura, minería, textiles, etc. etc. En Europa la educación es muy distinta y además gratuita. Confiemos en que el actual gobierno del encuentro realice los cambios ofrecidos en campaña electoral.

Patrio Guijarro Polo

‘El aborto’

Se apagó el fuego del terrible proyecto original de despenalización del aborto por “violación” pero aún quedan calientes brasas que pueden quemar y hacer mucho daño.

Persiste el gravísimo peligro de que partidarios del aborto se aprovechen del veto parcial para llevar a humildes e ingenuas mujeres a la criminal práctica del aborto provocado la muerte cruel de inocentes en el vientre de sus propias madres y que deja profundamente heridas la mente y el corazón de esas madres.

Sugerimos al señor Presidente Lasso que en su gobierno una de sus prioridades sea evitar por todos los medios legítimos el aborto oficial o sea la práctica del aborto provocado en Hospitales públicos o Clínicas privadas al amparo de una ley gravemente injusta, lo cual activaría un brutal crecimiento exponencial de la práctica de abortos como se ha comprobado en muchos países que van camino hacia su autodestrucción. Conformar una activa Comisión de protección permanente al hijo por nacer con trabajo de prevención, vigilancia y bloqueo de crímenes contra pequeños inocentes e indefensos en el seno materno. La fundación de esta Comisión será uno de los logros más meritorios de su gobierno, considerando que el derecho a la vida es el derecho fundamental y después vienen todos los demás derechos.

José Miguel Páez Jorquera