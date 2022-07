Cartas al Director / 8 de julio de 2022

¿CORREIZA?

Roberto Salgado Valdez

Se creó el ambiente propicio, se obtuvo inconstitucionalmente amnistías y se impuso un nuevo Presidente de la Asamblea. Luego, el sector indígena presentó una petición con 10 puntos. Se propició una conmoción interna, con ataques a la vida y a la propiedad privada y pública para activar el correspondiente artículo constitucional con el objetivo de destituir al Presidente de la República. Se detuvo al Presidente de los indígenas: “Peor que un crimen, fue un error” como dijo Talleyrand a Napoleón. Se agravó el conflicto. ¿Estas actuaciones constituyeron, en definitiva, una “correiza” contra la República? La Asamblea no contó con votos suficientes para destituir al Presidente de la República, a pesar de que su Presidente, quien fungía de supuesto mediador, emitió su votó para el efecto. En consecuencia, se desarticuló ese objetivo y con nuevo mediador, la Iglesia, las partes en conflicto, con Presidente Constitucional ausente, suscribieron un acuerdo de paz y cese de manifestaciones a ejecutarse en 90 días. ¿No hay ganadores ni perdedores? Considero que la Democracia triunfó y junto a ella el prestigio renovado de la Policía y de las Fuerzas Armadas. La Iglesia cumplió con su presencia en lo social. En el plazo acordado los peticionarios deberán ser atendidos en una inminente acción social tan postergada.

El Gobierno ha sido obligado a cambiar su actitud. ¿No deberá también cambiar de actitud el sector indígena con relación a quienes se les infiltraron que fueron quienes en el pasado los sometieron e injuriaron? ¿La “correiza” puede haber creado una figura política que dispute al correísmo el voto popular?

ECUADOR ESTA FUERA DE CONTROL

Juan Orus Guerra

En el 2008, un exministro de gobierno me dijo, los negocios ilícitos que destruyen un país, son tres: el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. La Constitución de Montecristi eliminó la base de Manta; eliminó el porte de armas; abrió las fronteras al mundo; la Policía no puede hacer el uso de la fuerza; las matanzas en las cárceles no son casualidad, y el crimen organizado se ha tomado varios sectores de la ciudad, y les cobran impuestos o vacunas a los negocios. La constitución de Montecristi, en el Art 130, permite destituir al presidente, en caso de conmoción civil, que se genera con la destrucción de Quito; así, los indígenas pretendían destituir al Presidente, asfixiando al país, bloquearon la producción petrolera, el comercio de la ciudad, escaseó la comida; por segunda vez han destruido Quito; todo esto requiere de planificación y logística, volquetas, transporte, comida, y muchísimo dinero. Los indígenas no se han movilizado sin recibir nada a cambio; se debe investigar la ruta del dinero. El Ecuador está fuera de control, el caos se planificó desde Montecristi; han secuestrado la mente del electorado, con bonos y subsidios; los delincuentes salen libres, la cárcel ya no es castigo; las sentencias son demasiado benignas, hay arresto domiciliarios, los prófugos de la justicia, controlan la mayoría en la Asamblea; el poncho y las plumas son el traje de etiqueta en la Asamblea; los indígenas piden, pero no aportan, quieren destruir la economía, han neutralizado a la Policía y Fuerzas Armadas; no dejan gobernar al Presidente, lo quieren destituir. Iza quiere que el Ecuador sea una tribu. La pregunta es: ¿Lo permitiremos?

“TERRORISMO NO; DEMOCRACIA SI”

Iván Escobar Cisneros

El nuevo levantamiento de los campesinos y de algunos grupos que esperaban “pescar a rio revuelto”, merece un análisis completo de las causas que lo motivaron, porque pensar que “todo está bien” y que, en consecuencia, “no hay nada que cambiar”, para decir lo menos, es no estar informado de nada. Quizá la discrepancia puede circunscribirse a los procedimientos utilizados, a las amenazas y a los daños causados, pero eso no esconde la necesidad urgente de cambiar y mejorar la situación social y económica de los grupos marginados.

Lo inaceptable es la enemistad de clases sociales en que hemos caído, fruto de las enormes diferencias patrimoniales, entre los que tienen todo y los que no tienen nada, para lo cual se requiere inevitablemente que los partidos políticos, dejen de ser los caníbales de siempre, comenzando por sus dirigentes e inclusive sus seguidores, que a falta de méritos propios, buscan la manera de destruir a los adversarios, convencidos de que “el fin justifica los medios”.

Para buscar algún acercamiento entre todos, el Estado debe buscar la manera más eficiente en el uso de los recursos que, cualquiera sea su origen, son de los ciudadanos y no del gobernante de turno, encontrando un punto de conciliación entre los compromisos del País con los organismos internacionales, sin descuidar las necesidades represadas, sobre todo, en seguridad, salud y educación, que es lo más urgente, aclarando que si se priorizan estos gastos, frente a cualquier otro, creo que ningún acreedor va a estar en desacuerdo pese a que se trata de egresos corrientes y no de capital.

El momento que estas sean las reglas en la utilización de los recursos públicos, no habrán terroristas, siempre y cuando, el manejo se lo haga en proyectos prioritarios y sin sobreprecios como lastimosamente se hicieron en los años anteriores, pues solamente así los ingresos nos alcanzará para todo.

PROBLEMAS SERIOS

Gunnar Lundh Iturralde

El 95 % de la humanidad tiene problemas serios o necesidad de dinero que causa estrés o angustia no tenerlo. Vivimos girando en torno al dinero. Pensamos que si estudiamos más o nos esforzamos más horas laborando tendremos más dinero o inclusive pensamos que nos haremos rico. Algunos millonarios en el mundo incluso no tienen estudios pero son autodidactas entonces no se trata de cantidad de horas trabajadas sino de la calidad de nuestros pensamientos que nos permita que el dinero trabaje para nosotros y no ser súbdito del dinero. Como ejemplo si compro un carro para mi uso particular para ir y venir del trabajo pasando su vehículo hasta 8 horas en la calle parqueado sin producir un centavo pero el dueño del carro pasa angustiado sin saber cómo pagar la siguiente cuota del préstamo vehicular y debe escoger entre comer, pagar la mensualidad del colegio del hijo o pagar la cuota del vehículo. Esta sumergido y abrumado por la deuda que no le permite pensar diferente. Lo importante en la educación financiera es tranquilizar el exceso de pensamientos turbulentos. Aprenda a visualizar la llegada de la abundancia como forma natural de vida y tome acción rentando el vehículo dentro de las 8 horas que usted no lo usa previamente buscando una persona responsable, sino tiene vehículo pero tiene una destreza para las matemáticas rentabilice sus neuronas dando clases para nivelación de estudiantes en horarios que no interfiera con su trabajo. Busque siempre una segunda fuente de ingreso que sea honesta ya que su trabajo principal no será eterno por mejor empleado que sea y deje de lamentarse de la vida como una forma de vivir para no terminar enfermándose. La actitud positiva deberá prevalecer siempre por más caótico que veamos nuestro entorno pasajero ya que todo termina siendo cíclico con altos y bajos pero debemos extraer del néctar del dolor la lección aprendida para ser mejor en todos los aspectos de la vida.