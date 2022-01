Cartas al director / 8 de enero de 2022

Tarifa transporte público intracantonal

Es justo y necesario que el ciudadano de a pie conozca la herramienta para determinar el valor del pasaje del bus urbano en condiciones de calidad, justicia y equidad. Iniciativa del Gobierno que hay que aplaudir, la protesta por el alza del pasaje dejará de ser sentimental y se anulará la confrontación inútil. Igual procedimiento debe adoptar con el precio de los combustibles y otros temas.

La metodología para la definición de la tarifa de transporte terrestre público intracantonal urbano en Ecuador es buena como base, todo trabajo técnico es susceptible a ser perfeccionado y, para eso entiendo se ha socializado. Antes de ser aprobada para la utilización de los GAD hay mucho que pulir.

En honor al espacio, solo dos observaciones: a) de acuerdo al título y objetivo, el alcance parece ser para: bus, taxi, camioneta, camión y volqueta, sin embargo, el desarrollo (diseño y construcción) de la metodología está dirigido solamente para el bus urbano; b) la metodología está en función del recorrido (km) y no toma en cuenta del tiempo que la unidad está parada. Una metodología en función del tiempo (hora) es más genérica y de fácil aplicación.

Marco A. Zurita Ríos

Año nuevo, sueños nuevos

Al comenzar este nuevo año reciban mi abrazo, no tengo el privilegio de conocerlos en persona, pero sí la dicha de estar cerca de ustedes a través de mis reflexiones, es escribir es una parte muy importante en mi vida, es la manera en que he podido sobrellevar un cáncer, varias pérdidas (batallé mucho para poder ser mamá), los embates de la vida, el dolor ante la pérdida de seres queridos, las traiciones, etc.

Así he logrado mantenerme de pie, a veces con lágrimas de desesperación, otras con sonrisas estrepitosas de alegría, pero han sido ustedes parte fundamental para que yo pueda continuar, no han permitido que mis gritos se ahoguen en un silencio cómplice de la apatía y el egoísmo, lo agradezco de corazón… me han dado la oportunidad de compartir con los demás y eso es importante, han estado dándome la mano y sosteniéndome sin saberlo… ¡Feliz 2022!

Aissa Pazmiño Real

Cuidados Paliativos

La Fundación Bioética nos dice que los Cuidados Paliativos son el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias, que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio de aquello que les ocasiona sufrimiento, por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor, y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.

Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal; los cuidados paliativos ni adelantan ni posponen la muerte. Proporcionan el alivio de los síntomas e integran los aspectos psicológicos y espirituales de los pacientes, intentando realizar todos los cuidados en el entorno natural del paciente, su domicilio.

Los cuidados paliativos ofrecen un soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte, considerando la enfermedad en función del sufrimiento que provoca. Los cuidados paliativos ofrecen ayuda a la familia durante la etapa del duelo.

Mario Monteverde