Cartas al Director / 8 de diciembre de 2022

¿Por qué se conoce a Quito como Luz de América?

Pablo Virgili Benitez

La calificación de ‘Quito luz de América’ nació años después de 1809, año en que se realizó el primer grito de independencia en Ecuador, y fue inscrita en un faro en Valparaíso, población ubicada en el centro de Chile. Según describe el historiador Fernando Muñoz, un sacerdote llamado Camilo Henríquez llevó a Chile la noticia de la muerte de los patriotas y escribió un drama llamado ‘La Camila’ o ‘La Patriota Sudamericana’ en la que relataba los hechos vividos en la capital y empezó a utilizar el apelativo de ‘Luz de América’ para referirse a la revuelta quiteña. Otra hipótesis pudiera ser que el grito independentista del 10 de agosto de 1809 fue el primero en todo el territorio hispanoamericano que buscaba liberar al territorio ecuatoriano del dominio colonial español. Acto seguido, se encendió la mecha libertaria en los demás territorios dominados por el Reino de España en América, por eso Quito “Luz de América”, por haber encendido la primera llama independentista. Aunque si lo miramos desde la historiografía, el apelativo “Quito Luz de América” es hasta cierto punto impreciso, porque el primer grito independentista en lo que hoy es el continente americano, sucedió en Haití el 1 de enero de 1804.Debería revisarse el apelativo, y mejor sería decir: “Quito Luz de Hispanoamérica”.

China: mercado potencial, y ¿la demanda potencial?

César Aurelio Molina Pérez

Todo el universo es mercado potencial, existiendo 8 mil millones de potenciales compradores; pero asunto muy diferente es investigar y determinar a cuántos de ellos podemos efectivamente venderles nuestros productos. Este aserto lo conoce un alumno de primer ciclo de marketing internacional, qué estrategias utilizar para llegar a los potenciales interesados en comprar nuestros productos o servicios y determinar la demanda potencial. Este simple ejercicio está hasta hoy fuera del alcance de los sectores público y privado del país. Se negocia los Acuerdos comerciales sin los básicos conocimientos que demandan tales cometidos.El Ministro de la Producción y su Jefe Negociador, que no cuenta ni con título de PhD en Negociación Comercial Internacional ni en Marketing Internacional ,”que negocia a tontas y a locas”, según lo denunció el Presidente de la Asociación Automotríz, alegremente cuentan las partidas arancelarias y subpartidas de los aranceles de los países con los que se realizan Acuerdos comerciales. En el programa “Hechos de impacto”, que dirige José Toledo, reunió a connotados dirigentes de Cámaras y el tema fue acerca del Tratado de libre comercio con China, que es de vital importancia y de manera muy especial a quienes de una u otra manera están directamente involucrados: productores, comerciantes, exportadores, importadores, inversionistas, etc. Se expresaron generalidades: que la clase media china ha crecido, que China es deficitaria en alimentos, que hay que descubrir nuevas oportunidades, que se mejore el comercio para ambos países, que depende del olfato comercial, que hay que tratar de satisfacer al consumidor final, etc. Parece a todas luces técnicas del marketing internacional, que nada se está haciendo dentro de los cánones de la sensatez del conocimiento. No existe un “estudio de la demanda potencial para productos y servicios ecuatorianos en el mercado de China”, y sin ese instrumento técnico básico, me temo que “se negocia a tontas y a locas”.