Cartas al Director / 8 de noviembre de 2022

¿VENTAJAS DEL COVID-19?

Raúl Terán Saltos

Indudablemente la enfermedad covid-19 fue una verdadera tragedia, demasiadas muertes al comienzo, múltiples casos de enfermos graves, secuelas post enfermedad, pero poco a poco la conocemos mejor y los cuadros son menos graves y menos fatales En la Educación, hace unos 10 años tuve la oportunidad de escuchar al Decano de una Universidad extranjera, quien vaticinaba que, en corto tiempo, la educación deberá ser 50% presencial y 50% virtual. Covid-19 nos obligó a que sea virtual totalmente, sin habernos preparado y sin disponer de recursos técnicos ni preparación de docentes y estudiantes. Las circunstancias han logrado que dispongamos de aparatos, sean o no los ideales, y pudimos pasar esta prueba a brincos y saltos y el malestar de estudiantes y profesores, pero pasamos. No hay duda que quedarán muchas fallas, pero ya nos acostumbramos a este tipo de educación y ojalá la sigamos utilizando, priorizando las asignaturas que lo permiten y entrenándonos en esta metodología para alivianar recursos y tiempo. En el campo laboral, inesperadamente tuvimos que trasladar el sitio de trabajo a los domicilios, sin estar preparados y tampoco totalmente provistos de recursos. Deben haber sucedido dificultades y poco a poco se produjo el cambio. Pasada la gravedad de la enfermedad, empresarios y trabajadores deben haberse dado cuenta que es posible el trabajo en casa, que no todo se resuelve en la oficina, y que se pueden abaratar costos y mejorar la productividad, con un trabajo responsable y honesto. Se requerirán menos espacios de trabajo, se reducirá el viaje a la oficina o empresa. En relación a la Salud, el comienzo fue desastroso, muchas muertes, muchos enfermos graves, serias lesiones, escasez de recursos, falta de conocimiento de los medicamentos a utilizar. Paulatinamente la situación ha mejorado, tenemos un porcentaje adecuado de vacunación, nos cuidamos y deberemos seguir haciéndolo y le conocemos mejor a la enfermedad para poderla tratar. Parece que el Covid-19 nos perseguirá por un buen tiempo.

LOS EX

Gustavo Vela Ycaza

Un exconvicto acaba de ganar las elecciones en Brasil, al igual que un excombatiente de la guerrilla del M-19 lo hizo en Colombia. El extinto expropiador venezolano encargó el poder a un exchofer de autobús acusado de exportar droga y de expoliar a sus compatriotas de sus derechos ciudadanos. El exguerrillero nicaragüense expulsa opositores y sacerdotes buscando expandir los años de su interminable gobierno. Con estos exaltados experimentos peligra la existencia de Latinoamérica.

Por otro lado, nuestro expresidente logró exportar su alma a Flandes, buscando quizás eximir sus culpas, a pesar de la extradición solicitada por los jueces. Los exterminadores narcoterroristas han logrado exprimir la paciencia y expulsar la paz de suelo patrio. Ellos merecen ser expatriados, con la esperanza de que en suelo extranjero quizás puedan exorcizar a estos delincuentes. Mientras tanto, la población se explaya en sus oraciones, extrema sus cuidados y exige al gobierno que tome acciones efectivas para exterminar a estos execrables generadores de terror