Cartas al Director / 7 de julio de 2022

¿PÉRDIDAS O GANANCIAS?

Fabiola Carrera A.

Al cabo de tortuosos, trágicos e interminables días y, dejándonos un sabor amargo, concluyó, al fin, el paro indígena, con un “empate técnico” de 0-0 para algunos analistas; mientras que para otros, con una “goleada” fenomenal y una sustancial pérdida para la gran mayoría de ecuatorianos honestos, trabajadores y patriotas, cuyo ferviente deseo es el de trabajar hombro a hombro, tanto por su bienestar personal como por el progreso y engrandecimiento de la Patria. El pírrico triunfo que, supuestamente, se atribuye el millón de alborotados manifestante, sin duda, está en contra de los más de 17 millones de dignos y honrados ciudadanos que contrarrestan el mal y anhelan vivir en libertad, paz, justicia y democracia. Los mal llamados “manifestantes” entre los que cuentan humildes campesinos y en los que se encuentran involucrados: delincuentes comunes, asaltantes y sicarios, manipulados por terroristas, agitadores políticos y grupos subversivos nacionales y extranjeros, no tuvieron ningún reparo en impedir la libre circulación de peatones y vehículos alrededor de todo el territorio nacional, realizando, simultáneamente y a mansalva, saqueos, secuestros, robos, asesinatos; derribando árboles, destruyendo e incendiando llantas, vehículos, patrulleros, edificios, UPCs y más bienes públicos y privados. En fin, causando desmanes y destrozos de toda clase, con un saldo negativo de incalculables y millonarias pérdidas económicas mismas que, a futuro, tendremos que asumirlas todos los ecuatorianos, incluyendo sus propias comunidades. Terminaré mi nota atribuyéndome una oportuna interrogante, autoría de los SIMPSON:¿“Es un final triste o un final feliz”?... ¡”Es un final y… Basta”!

Ambiente dividido en el Ecuador

Aldair Londo Pérez

En el Ecuador se siente un aire dividido, en que ninguno de los bandos ha ganado, ni el Gobierno, ni las diferentes organizaciones sociales (CONAIE, FEINE y FENOCIN), pero ese es el objetivo. Ya que el fin del dialogo no es la victoria, si no el progreso. Con este acuerdo queda asentado que ambas partes mancomunadamente deben trabajar para el desarrollo del país; con la creación de un programa de vida destinada a todos los ecuatorianos, con la implementación de un plan nacional dirigido a todos los sectores sociales y un proyecto en común unificado en un mismo propósito, en la cual se ejecute políticas públicas para el beneficio de todos y todas los ecuatorianos. Por tanto, el futuro de la Patria es el presente, es el ahora para trabajar y luchar por su porvenir en la consolidación de un estado plurinacional. Patricio

Paro indígena

Vrenely Stadler Cortez

El fin del paro me deja un sabor amargo. Según las afirmaciones de los indígenas, ellos dan al Sr. Lasso 90 días para cumplir con sus órdenes y expectativas. Supone esto que, si el Presidente no pasa el examen, ¿tendremos en octubre nuevamente invasiones, cierres de carreteras y paralización del país? Dicen que guerra avisada no mata gente, así que esperamos que el gobierno tome las precauciones necesarias y no se deje aplastar como en esta ocasión. Amabilidad es buena, pero mano firme es mejor. ¿No les parece raro que los indígenas no exigieran más escuelas ni más dispensarios médicos en sus pueblos y comunidades? A mi manera de ver eso es lo que necesitan.

LAS MANOS

Gustavo Ramos Mancheno

Las manos que ordenaron y dirigieron el paro que al Ecuador hizo daño y hoy registra la Historia. Las manos que amenazaron una lucha sin descanso, que sembraron tanto odio y avivaron la lucha de clases. Las manos que ofendieron al pabellón patrio, llevándolo todo el tiempo en sus violentas protestas. Las manos que financiaron dieciocho días de paro y compraron conciencias para destruir la democracia. Las manos que lanzaron miles de piedras y bombas, que destruyeron espacios en carreteras y ciudades. Las manos que garrotearon a pacíficos ciudadanos y destrozaron transporte público y privado. Las manos que incendiaron Fiscalía y Contraloría; UPCs y patrullas, ambulancias y convoy militares.

Las manos que invadieron la propiedad privada, que saquearon negocios y carreteras cerraron. Las manos que agredieron a policías y militares, dispararon y mataron e hirieron a tantos hermanos. Las manos que destruyeron a su propia “Pacha Mama” derribando árboles y contaminando fuentes de agua. Las manos que impidieron el paso de ambulancias, y privaron de oxígeno a pacientes críticos. Las manos amenazantes que llevaron garrotes y rompieron cabezas a tantos ciudadanos. Las manos que destruyeron alimentos del campo, confiscados violentamente a sus propios hermanos. Las manos que derramaron miles de litros de leche, aquellos que hacen falta a sus hermanos más pobres. Las manos que causaron tantas pérdidas económicas, daño físico y emocional, intimidación y pánico. Las manos que atentaron contra la producción petrolera, industrias y comercios, y a periodistas agredieron. Las manos que se sumaron a las violentas protestas aprovechándose de un paro que no era de ellas. Las manos ingratas alzadas en violencia que provocaron rechazo de la población mayoritaria. Las manos de políticos oportunistas y corruptos que piensan más en ellos y el Ecuador no les importa. Las manos que activan su voto contra un gobierno que trata de levantar al país saqueado por la corrupción. Las manos que ordenaron y dirigieron el paro, han firmado la paz, que aspiramos sea duradera.

PANCHO HUERTA

Norman Gordillo Félix

Tuve el privilegio de ser su amigo. Acudía a mi oficina frecuentemente en los fervorosos tiempos de militancia política allá por los años ochenta, en los que, llevados de su proyecto, pensamiento y vasto saber, un grupo de dilectos amigos le escuchábamos y soñábamos en un Ecuador justo y en la verdadera Patria Grande. Embelesados atendíamos sus diversas reflexiones: refería fielmente la Epístola de Santiago, enfatizando los males de la lengua; citaba frases justas y apropiadas de Marx y adecuaba la praxis política al proyecto tomando los instructivos del tratado “¿Qué hacer?” de Lenin; aludía a teólogos tradicionales como Tomás de Aquino y Joseph Ratzinger contrastándoles con los de la teología de la liberación como Gustavo Gutiérrez o Hélder Cámara; demostraba su admiración por Jean Jaurés, el elocuente y enérgico parlamentario francés; honraba sobremanera la grandeza auténtica de Eloy Alfaro y de José Martí, que proclamaban la necesidad de la unidad de la “madre América”; nos instaba al estudio de la historia nacional para entender el alma ecuatoriana. Todo ello y más, desde luego, direccionado al fortalecimiento de la patria ecuatoriana, su gran amor, al perfeccionamiento de la democracia, su pasión, y a la construcción de la Patria Grande, su sueño.

En su discurso combinaba el rigor de la buena oratoria con la reflexión profunda, el humor casual y la frase ingeniosa. Así, ante la visión maniquea y esquizofrénica que divide al continente americano en blanco y negro, en buenos y malos, manifestaba que “es vital tener elaborado un proyecto alternativo a colores. Uno que nos permita seguir siendo el continente de la esperanza. El de la razón cósmica de Vasconcelos y no apenas la raza cómica de Cantinflas.”

Reflexionando sobre la frase de Eloy Alfaro: “La hora más oscura de la Historia es la más próxima a la Aurora”, se permitía condicionarla y advertir en el sentido “de que no nos acostumbremos -como los murciélagos- a la oscuridad, puesto que en ella los humanos no tenemos capacidad de volar y, entonces corremos un riesgo mayor: acostumbrarnos a reptar. Al respecto dicen los especialistas en SIDA (Síndrome infame de autocensura) que el primer síntoma es cruzar los brazos, después se agacha la cabeza, luego se dobla la espalda, así hasta reptar. !Cuidado!” En 1985, como una premonición a los acontecimientos de estos cruciales e inciertos días, escribía: “Hablemos, entendámonos. Tratemos de entendernos. El alma ecuatoriana es noble, pero puede envilecerla el odio. Ahora estamos a tiempo. Mañana, solo el luto. Que no haya más dolor por la acción u omisión de todo un pueblo.” ¡Qué Francisco Huerta Montalvo descanse en paz! ¡Qué la Patria honre sus grandes virtudes democráticas!