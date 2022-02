Cartas al director / 7 de febrero del 2022

Una tragedia que se pudo evitar

Marco A. Zurita Ríos

Escenas dantescas se vivieron en la av. La Gasca la noche del lunes pasado, producida por el desborde de la quebrada ubicada en la ladera del Pichincha, provocando no solamente pérdidas materiales si no también lamentables bajas humanas, fenómeno histórico producido antes y después del cierre de la quebrada, antes porque no hubo protección y ahora porque hay, ¿Qué está pasando en la Carita de Dios?. Simple, por falta de mantenimiento del sistema de protección, el fango rebosó la cresta del dique al que se sumó el suelo aguas abajo que estaba saturado por filtraciones acumuladas, conformando una ensalada de fango, piedras y palos que encontró vía libre en la fuerte pendiente de La Gasca, llevando en su camino todo lo que encontró, que pena. Solidaridad para todos los damnificados de esta tragedia que pudo ser evitada.



Adagio popular “Al agua hay que guiarle no interrumpirle”, es lo que al parecer no entiende la ingeniería Metropolitana, que en esta obra ha cometido dos errores crasos:



1.- cerraron la quebrada, pero olvidaron la construcción de un gran cuenco disipador de energía y regulador de volumen y, su correspondiente sistema de desagüe y, 2.- la falencia de la construcción hace que el mantenimiento sea constante en la limpieza del pequeño embalse y, el monitoreo de la hidráulica subterránea, que parece no hicieron.

Además, se deberá construir un sistema de aliviadero que permita mantener el nivel del fango controlado. Obras y procedimientos que frenan el movimiento de tierras indeseados y, que pudieron evitar la tragedia vivida en la av. La Gasca.

La iniquidad de sus acciones

Luis Vicente Medina de la Bastida

No me sorprendió tanto cuando leí: “Que en un mundo de perversidad la lengua también es fuego, capas de incendiar y acabar con un enorme bosque”. En teología cristiana: se llama “don de lenguas” a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona, que tiene la capacidad de hablar múltiples idiomas que desconoce. En mi país, de preferencia la política (politiquería), se creen tener un don de lenguas, para discernir, hacer y deshacer las cosas como les venga en gana. Ejemplos a millar.

Los 14 años nefastos del correato, precisamente, mucho tuvo que ver la gran lengua sabatina del ex caudillo, que aterrorizó y despotricó (de manera) inmisericorde; que no solo que lo incendió, sino que fue saqueado el país, y vilipendiar al ciudadano. “A la vista y paciencia de todos”. ¿Se ha hecho algo con este tipo de gente; acaso no es

una deslenguada de circo?

Lo curioso es, que nunca existió el cambio, tampoco se enmendó el pasado en democracia. Y más curioso todavía, quienes deberían ser cautos, los políticos, se exceden a gusto y actúan a regañadientes.

Seguimos montados en la histeria colectiva, al puro estilo malévolo y populista. Estamos cansados, a todo nivel, de la tarima, la demagogia y la oratoria malsana; convertida en tragedia. ¡Así sea!