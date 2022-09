Cartas al Director / 6 de septiembre de 2022

El miedo es libre

Señor Presidente Lasso, que defraudados nos sentimos, quienes le apoyamos de forma absoluta en su ascenso al poder y así evitar que vuelva el correísmo. Pensamos que tenía ya seleccionadas las personas óptimas para cada puesto importante de su gobierno. A más de eso se iba a sacudir de miles de empleados malos, mediocres y corruptos, puestos por el correísmo. La exitosa campaña de vacunación fue debut y despedida. Las cosas no están mejorando, quizás algunas estén peor que antes. Vemos un gobierno débil, endeble, que no toma decisiones fuertes, contra tanto boicot, priman los intereses de minorías. Existen mafias tomadas el IESS, los hospitales, aduanas, las cárceles, Ministerios. La burocracia hace lo que le da la gana, se creen dueños de los puestos. Ustedes se arrodillan ante una turba violenta de indígenas y crean mesas de diálogo. El resto de 16 millones de ecuatorianos, como no somos violentos e irracionales, tenemos que soportar venga lo que venga .Nos da rabia ver el quemeimportismo, ineptitud y corrupciónprácticamente en todas las funciones del Estado. Un líder y estadista, se lo ve cuando es difícil y complicada la situación de un País. Nos urge, hoy y no mañana, un líder que brille y nos conduzca adecuadamente a un futuro promisorio para todos los ecuatorianos, abra los ojos Señor Presidente, lo que le manifiesto, es el Ecuador que vivimos día a día; no el que le cuentean, todos los días.

Eduardo Proaño Paredes

Pésimo servicio al cliente

El ser un ecuatoriano y residir en Quito, ha sido una ventaja de poder observar y experimentar en los diversos sectores en que se desenvuelve el ciudadano común, el servicio que se recibe. En las oficinas gubernamentales sean estas juzgados, SRI, notarías, municipio, hospital del IESS,etc.,así como en las empresas privadas sean estas: comisariatos,supermercado,farmacias,etc.,el servicio al cliente deja muchas falencias de parte de sus empleados, la mayoría no brindan un saludo al entrar; la persona de información -a veces no existe- no posee la capacidad de ser ágil mentalmente para desenvolverse en dicho puesto; cuando se va a hablar con la persona que se supone que sabe del tema, comienza a dar demasiadas explicaciones que le hacen perder tiempo o en ciertos casos no está al tanto del tema y tampoco le direccionan con la persona indicada; y si hay una cola de personas a la espera, la persona que atiende se muestra prepotente y grosera; y ni que decir del policía que está en los juzgados que está en la puerta “sentado y chateando”, poco o nada le importa quien entre a dicha dependencia. Además que si nos fijamos en la vestimenta de trabajo que deberían utilizar correctamente por respeto al público son totalmente “desaliñados”. También se debe señalar que otra muestra del pésimo servicio al cliente en Quito, se puede observar en el transporte municipal (trolebús). La capital de un país es la primera impresión que se lleva un extranjero que visita el Ecuador y también están nuestros conciudadanos que vienen de otras provincias por primera vez a visitar Quito. Recuerdo que un jefe me dijo una vez: “Si observas a un empleado malo, la culpa la tiene el que le contrata”.

Arturo B. Guevara G.