Cartas al director / 6 de noviembre del 2021

¿Cómo la tecnología ha mejorado la vida en pandemia?

Esteban Mauricio Redín De La Cruz

Como todos sabemos, como consecuencia de la pandemia en el momento en el que empezó todos tuvimos que permanecer en nuestros hogares para evitar contagios. Durante este tiempo las clases y trabajos se detuvieron por un tiempo, pero aún así la gente buscó la manera de estudiar y trabajar desde sus hogares.



Yo como estudiante, que se graduó del colegio en plena pandemia y empezó sus estudios universitarios con la modalidad virtual, debo admitir que he tenido experiencias buenas y malas al usar la tecnología para mis estudios, como por ejemplo para los exámenes he tenido la tentación de copiar pero no lo he hecho ya que luego de copiar me sentiría mal. De igual manera he podido usar a la tecnología para aclarar dudas que se me han ido generando a través de mis clases virtuales y presenciales.

Atenuar el impacto negativo

Enrique F. Suárez Salazar

Respecto del artículo suscrito por el señor Juan P. Aguilar Andrade, titulado “¿Preso o PPL?” (El Comercio, 3 de noviembre 2021), cúmpleme agregar una opinión personal que se relaciona con el contenido de la publicación. En verdad el término “preso” (o presa), para referirse a personas que sufren prisión y más específicamente aquellas que han recibido condena o sentencia, tiene una connotación y carga negativas en su significación, asociándola con una palabra que sobaja a la persona a quien se aplica este calificativo.Tal como acertadamente lo señala el articulista, la palabra “preso” es malsonante y también causa cierto malestar en quien lo lee. Muchos años antes de la introducción del acrónimo PPL, con el que ahora se denomina a estas personas, ya se buscaron otros conceptos y expresiones idiomáticas para de alguna manera atenuar el impacto negativo auditivo y visual que tiene “preso” en el receptor del mensaje, hablado o escrito.



Así, recuerdo que medios de comunicación y otros segmentos de la sociedad utilizaron palabras sinónimas como reo, presidiario, recluso e interno cuando se trataba de estos temas y otros afines. Menos frecuente fue usar penado. Creo que el cambio para la palabra en cuestión, surgió cuando se construyeron los nuevos centros de rehabilitación (otro eufemismo, y que es noticia negativa en el presente), para evitar la palabra desagradable, y si que la suavizó de algún modo. Ignoro si en otros países de la región se aplica o utiliza esta novedad lingüística, pero en todo caso en el nuestro ya constituye un elemento más del convivir y la cultura; y, es inconfundible, ineludible y con el cual no nos podemos insensibilizar como sociedad.

El Ecuador al revés

Marcos Rodrigo Gándara E.

“La hormiga, no la cigarra,/se ha comprado una guitarra,/y la cigarra adquiría/-a plazos- una alcancía./¿Para qué querrá una silla,/si no descansa, esta ardilla?” Segmento de El mundo al revés de Marta Brunet, que hace meditar si en Ecuador también se cuecen de esas habas. Las organizaciones sociales, entre ellas las indígenas, deberían pedir al Gobierno –aunque más apropiado sería exigir-, que los subsidios a los combustibles desaparezcan para optar con subsidios focalizados.



Los actuales subsidios favorecen a personas de más recursos y a negocios ilegales. Pero no; algunas de esas organizaciones exigen se mantengan los subsidios que no favorecen a los pobres: el Ecuador al revés. ¿Cuál será la verdadera intención de mantener algo así? Una campaña bien orientada de los efectos del subsidio debería emprenderse, para que el deseo de eliminarlo brote de la población menos pudiente.

Indignación ciudadana

Fabiola Carrera A.

Indignados estamos los ecuatorianos y, especialmente, los quiteños tras los últimos acontecimientos y atropellos que se han venido cometiendo en nuestra amada y legendaria “carita de Dios” que, si algunos apátridas no lo sabían, es nada menos que la Capital de este hermoso y generoso país llamado Ecuador.

Cómo es posible que frente a tantas actitudes hostiles y malintencionadas que, con anterioridad, se venían anunciando, el Gobierno no haya previsto y tomado las debidas precauciones para evitar que el vandalismo, la agresividad y la cobardía se hagan presentes, ocasionando verdaderos destrozos a lo largo y ancho del país. Y lo más admirable es saber que hasta el día de hoy no se hayan adoptado los correctivos necesarios, identificando a los responsables de estos hechos delictivos que no merecen llamarse ecuatorianos, a fin de sancionarlos con todo el rigor de la Ley.



Esta impasividad nos demuestra que a nadie le importa el ultraje y la humillación que sufre nuestra amada patria en manos de esta caterva de indolentes e irresponsables, cada vez que a algún maquiavélico ‘pseudodirigente’ se le ocurre tomarla por asalto.

Tasas de interés

Rubén Mantilla

Para establecer las tasas de interés en el sistema financiero (bancos), se consideran, por un lado, ingresos por $1,762 millones (intereses activos) que genera el promedio de préstamos a corto/mediano/largo plazo ($27,804 millones), comisiones y otros ingresos y, por otro lado, egresos por $579 millones (intereses pasivos) que causan depósitos promedio a la vista y a plazo ($37,758 millones)y gastos operativos que incluyen gastos de personal y otros egresos, como provisiones y depreciación. Utilidades netas ($174 millones) representan 6.9% anual (ROI) respecto al patrimonio ($5,072 millones).



Con información obtenida (www.superbancos.gob.ec) durante diciembre 2020 – junio 2021, la tasa de interés activa es 12.67% anual y la tasa de interés pasiva es 3.07% anual. Tasas se establecen para que ingresos netos (intereses activos – pasivos), más otros ingresos menos otros egresos alcancen el objetivo de retorno sobre el capital (ROI) en términos reales.



Si al primer análisis las tasas de interés activas resultan ser altas respecto a la inflación y las tasas de interés pasivas, esto es, un alto margen financiero, la alternativa sería bajar las tasas de interés activas y considerar un aumento en el portafolio y/o otros ingresos y/o reducir gastos operativos y de personal (racionalización de personal) y creando reservas para préstamos incobrables del portafolio refinanciado. Depósitos, netos de encaje, deben utilizarse únicamente para la extensión de préstamos. Contemplar la venta de activos improductivos. Instituciones financieras eficientes alcanzan el objetivo a menores tasas de interés. Finalmente, las tasas de interés pasivas deben estimular el ahorro. Las tasas de interés activas no deben ser ni muy altas que no incentiven la inversión, producción y el empleo ni tan bajas que erosione el capital (patrimonio).

Focalización

Rodrigo Arroba Piedra

La focalización del costo de los combustibles no es el camino. No permite la simulación, herramienta básica en estos casos. Debe sustituirse por una matriz tributaria probabilística. Llegar a una solución óptima, equilibrada. No puede recargarse a un solo sector, ni descartar a ninguno. Popular, clase media, clase alta. Deben hacerse cuantas simulaciones sean necesarias, hasta llegar a un consenso matemático, riguroso. Ver cómo interactúan los recargos de los unos con los otros y en cuánto.



El recargo en sí debe realizarse también por medios tributarios. La focalización es un mito. Un espejismo. Es muy compleja, engorrosa, vulnerable. Muy fácil de boicotear. Además de sumamente costosa. Mayor que el objetivo deseado. Debe contemplarse también la posibilidad de una póliza de seguro para evitar fluctuaciones futuras. El contrabando es otro problema, completamente diferente, con sus propias soluciones.

Fe de erratas en artículo

Guido Calderón

En el artículo Turismo ancestral (4 de noviembre) se deslizaron dos errores de tipeo: se escribió 80 000 en el cuarto párrafo y la cifra correcta es 80 millones; y en el párrafo quinto se escribió año 2024, cuando lo correcto es 2034.