Cartas al director / 6 de enero de 2022

“116 años del Diario El Comercio”

El legado de los hermanos Mantilla Jácome permitió poner en marcha un proyecto editorial independiente cuya misión es la de contribuir diariamente al desarrollo de un Ecuador libre, democrático y solidario, mediante contenidos de valor para las distintas audiencias y soluciones de comunicación para los anunciantes. El Diario EL COMERCIO, ha sido víctima de la intolerancia y arbitrariedades de ciertos gobernantes atrabiliarios, que con sus actos arbitrarios e ilegales pretendieron coartar la libertad de prensa y de pensamiento de los ciudadanos ecuatorianos, polarizando peligrosamente a la sociedad. Felicitaciones a EL COMERCIO por mantener incólume su pensamiento imparcial, democrático, así mismo pedir que se abran más espacios que permitan la libertad de expresión de las personas publicando su pensamiento en cartas a la dirección.

Carlos Bustamante Salvador

Y lo leí en El Comercio 116 años. Palabra Mayor

Sí, efectivamente cuando nací en Enero 10 del 49, el Diario Independiente EL COMERCIO, ya estaba haciendo noticia 43 años, construyendo caminos, forjando la historia de nuestro país y del mundo. Saludo y felicito a todos los que integran el Grupo EL COMERCIO, por cumplir un año más de vida institucional, ya son 116 años de trayectoria y excelencia. Con motivo del Día Clásico del Periodista Ecuatoriano, expreso mi confianza en que el ideal de Eugenio de Santa Cruz y Espejo constituya el farol que ilumine los más claros criterios que orienten a la opinión pública. Hago votos por que se cumplan los principios esenciales del periodismo, esto es informar, orientar, recrear, para beneficio de todos quienes nos halagamos con su presencia. Nunca es tarde para expresar los sentimientos de gratitud por la amplia apertura ofrecida por el Diario EL COMERCIO y Últimas Noticias para las actividades en el campo educativo, técnico y deportivo realizadas por el Colegio Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez,de Pifo, especialmente en los años de 1980,89,95,96,97 y 98. En este nuevo año, reafirmemos la esperanza y la fe que la situación mejore, donde todos poseamos vida, salud, trabajo, educación, seguridad y bienestar Feliz Día para el Periodismo.

Jaime Orlando Verdesoto Álvarez.

Aborto y Objeción de conciencia

Discrepo con mi colega, la Dra. Ana Martínez, cuando trata la objeción de conciencia a propósito del aborto por violación. La obligación médica de atender a una mujer con un aborto en curso es un absoluto: la vida está en peligro y no cabe la convicción íntima del profesional que considera el aborto como “moralmente repudiable”; negar la atención en estos casos emergentes sería una negligencia que conlleva responsabilidades legales. No es esa la situación de una mujer que solicita un aborto planificado como consecuencia de un embarazo por violación (…). Nadie puede obligar a un médico a actuar contra sus convicciones, ni siquiera siendo el único en su localidad, porque siempre será posible la referencia a quien no tenga reparos éticos para realizar un aborto electivo.

Iván Cevallos M.