Cartas al Director / 6 de diciembre de 2022

Nuevo aniversario de CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones

El año 1967, un 25 de noviembre, la Corporación de Estudios y Publicaciones recibió la autorización de la Asamblea Nacional para la recopilacion y publicación de los Códigos y Leyes de nuestros país. Desde entonces ha desarrollado una importante tarea de investigación de la legislación, de su vigencia y de los cambios que en ella se han producido por decisiones del legislador y ha publicado la mas relevante legislacion ecuatoriana bajo la modalidad de compilaciones integrales, en las que se agrupan las leyes principales y su legislación conexa o afín, permitiendo de esta manera una práctica y oportuna difusión de las mismas. En la producción son incorporados a sus textos los distintos cambios y modificaciones dispuestas por el legislador en el Registro Oficial. Es necesario resaltar que a partir del año 2013 viene organizando seminarios y cursos sobre legislación dictados por prestigiosos juristas nacionales quienes, además, han confiado en dicha Corporación la publicación de sus Obras, entre ellas esta ‘El Derecho Civil en el Ecuador’, de su autor Monseñor Juan Larrea Holguin, quien fue catedrático de las universidades Católica y Central, y de la Católica de Santiago de Guayaquil; un estudioso permanente de las Ciencia Jurídica. A lo largo de su obra, el insigne autor da a conocer las dificultades y pormenores que implicaron la promulgación del Código Civil de 1970, realiza un profundo estudio de la legislación ecuatoriana reguladora de las relaciones humanas relativas en particular a las personas, a los bienes, a las relaciones sucesorias por causa de muerte y las donaciones entre vivos, y las obligaciones en general y contractuales; con su estilo sereno, claro y una lógica irrefutable, comenta sobre muchas de las reformas pasadas hasta esa época del Codigo Civil. Mi saludo y felicitaciones a todo el personal que labora en la Corporación de Estudios y Publicaciones, especialmente a su principal, el Ing. Mauricio Troya Mena.

Patricio Guijarro Polo

Necesitamos jóvenes fuertes

Necesitamos jóvenes fuertes, valientes, decididos; que no se rindan ante las dificultades que se presenten en el camino. Que entiendan que el miedo es propio del ser humano, y que no importa tenerlo; lo que importa realmente es triunfar en lo que se propongan, incluso llevando el miedo a su lado. Necesitamos jóvenes que defiendan a las personas vulnerables, que no se burlen de los demás, que sean capaces de salvar las vidas de los no nacidos, que son los seres más hermosos de la creación. Necesitamos jóvenes que estudien, que lean, que se ilusionen con los proyectos que tengan. Jóvenes que se enamoren limpiamente; que no tengan miedo al matrimonio; que no tengan miedo a tener hijos. Necesitamos jóvenes que protesten por las injusticias. Que no acepten coimas ni sobornos. Que no admitan la trampa. Que se ganen la plata honestamente; que se ganen el pan con el sudor de su frente, y no con el sudor de la frente de los demás. Necesitamos jóvenes respetuosos. Necesitamos jóvenes que recen; que se pongan de rodillas y eleven su vista al Cielo. Que amen a la Virgen María, nuestra Madre. Que sean generosos con lo que les pida el Señor. Necesitamos jóvenes que dejen huella. Jóvenes, como ustedes que nos están leyendo; o como sus hijos; o como sus nietos. Los necesitamos ya. El mundo los necesita ya… Los esperamos.

Mario Monteverde Rodríguez