Cartas al Director / 5 de septiembre de 2022

'Nueva marcha de los trabajadores’

Iván Escobar Cisneros

EL COMERCIO informa que el Frente Unitario de Trabajadores está organizando una marcha exigiendo al Gobierno Central que cubra sus obligaciones con el IESS ya que éstas han alcanzado el monto de más de USD 8 300 millones, por diferentes conceptos. La idea es importante, sobre todo porque se han hecho varios intentos para su cancelación, pero no se ha concretado su pago, sea porque las deudas muy grandes, son muy difíciles de pagar; sea porque el Estado se encuentra en crisis por los gastos y endeudamiento excesivos de los gobiernos anteriores; o bien porque ha faltado decisión política para enfrentarlo. Pero lo importante es: Primero, conciliar las cifras entre deudor y acreedor, porque habrían diferencias importantes; Segundo, realizar una auditoría “independiente”, en la que podría participar el FUT, para conocer el uso que se viene dando al “subsidio generoso” del Estado, calculado sobre las jubilaciones pagadas, las cuales técnicamente deberían ser asumidas en el 100% por el IESS, puesto que él recibe el 100% de los aportes; Tercero, saber si se justifica o no un plantel burocrático de más de 36 000 personas; Cuarto, vender cientos de activos improductivos que solo le cuestan al IESS gastos por su mantenimiento y control; Quinto, conocer el peso que tienen los diferentes “sindicatos internos” en las decisiones del Consejo Directivo, los cuales en tratándose de servicios públicos no deberían existir; y, Sexto, exigir que el CNE llame a votación cuanto antes para cambiar los representantes de los sectores público y privado y ver si así disminuye la politización de la Institución.

La viruela del mono

José Mayorga Barona

La OMS acaba de declarar “Emergencia Sanitaria Internacional” a la Viruela del Mono. Eso quiere decir que todos los Ministerio de Salud Pública del mundo tienen que tomar las medidas necesarias para controlar esta virosis que puede transformarse en otra pandemia. Es una zoonosis que la sufren los roedores. En 1958, aparece un mono contagiado en el centro de África y en 1970, se da el primer caso en un hombre y desde esa fecha se ha ido extendiendo paulatinamente en muchos países.

No se sabe cómo salió de África. Al principio se pensó que era una enfermedad de los homosexuales, pero no hay tal. No es una enfermedad de transmisión sexual. Cualquiera lo puede sufrir, desde un niño hasta un adulto. Se necesita un simple contacto, un beso, utilizar vajillas o lavar la ropa de un contagiado para contraerla. La enfermedad empieza como un simple refrío, con fiebre, dolor de cabeza y en un buen porcentaje con ganglios cervicales. A los 4 o 5 días brotan los granos como una viruela común. De ahí su nombre. Dura 3 semanas para desaparecer espontáneamente. La enfermedad es contagiosa desde que comienzan los síntomas respiratorios hasta que desaparecen las costras.

No hay tratamiento específico, pero sí hay vacuna. El 50% de los vacunados contra la viruela común cuando fueron niños, se libran de la enfermedad. “La mejor prevención, la información.