Cartas al director / 5 de diciembre del 2021

Inmunidad parlamentaria, ¿no la entienden los asambleístas?

José M. Jalil Haas

Los partidos o movimientos políticos deberían preocuparse de capacitar a sus candidatos para cualquier dignidad a la que lo postulen.

Cuando una persona, en una posición alcanzada hace alarde de un desconocimiento elemental sobre las características de su puesto, es, por lo menos, desconcertante.



Escuchar la alharaca de una asambleísta de UNES, y, el coro de un asambleísta de Pachakutik, en la Comisión de Garantías Constitucionales en alusión a la inmunidad parlamentaria, por la intervención de la Fiscalía sobre el tema de los ‘Pandora papers’, es, sinceramente, escuchar un poema al total desconocimiento de las reglas que norman su actividad.



Invocar impunidad a la acusación de haber alterado un documento, no entrará jamás en el concepto de inmunidad por sus opiniones o por su voto en su actividad parlamentaria, que es lo que reza en el tema de la inmunidad para los asambleístas.



Un delito, señores miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, es un delito, y nadie, lean bien, nadie está autorizado a cometerlo, ni tampoco, hasta donde conozco, existe ley que vale el cometimiento de alguno.



¿Para qué fueron a la Asamblea Nacional? ¿Para qué, al amparo de una inmunidad mal entendida, cometan delitos?

Se entiende que están allí para elaborar leyes, además de fiscalizar, pero no, no están allí para hacer ilegalidades, eso es contrario a la dignidad que ostentan.



Ver la actitud prepotente de una de las legisladoras, pidiendo que la Fiscalía se ubique, cuando lo que ha hecho es indagar en busca de la posibilidad del cometimiento de un delito, es evidenciar que no conoce el sistema legal, ni el parlamentario, al que pretende convertir en cómplice de un delito.



Si es verdad, como sostienen dos de sus colegas miembros de la Comisión, que el documento final se alteró, y que no se permitió un debate sobre el contenido del informe, eso, señora asambleísta, es un delito, aquí, en París, o donde usted quiera “ubicarse”, y, un delito debe ser investigado por la Fiscalía, muy a pesar suyo, y debe ser castigado también, de ser confirmado.



Su posición en la Asamblea, no es para ser una herramienta de venganzas, ni tampoco para que haga apología de delitos, es la de velar porque las leyes se cumplan, y para crear leyes en beneficio del pueblo, algo que, al menos, para mí no lo ha entendido.

El 6 de diciembre de 1534 se funda Quito, capital del Ecuador

José Arrobo Reyes

Hace 487 años, la ciudad fue conquistada por los españoles y es, a partir de esa fecha, que se considera su fundación. Durante la Colonia y hasta la fecha es la capital y el centro político del actual Ecuador.



Es la segunda ciudad fundada después de Riobamba que fue la primera. El teniente de Gobernador Don Sebastián de Benalcázar confirmó y ejecutó la fundación de San Francisco de Quito, quien fue el auténtico ejecutor e instalador de la Villa de San Francisco de Quito y su episodio consistió en un incuestionable asentamiento. Pero la historiografía ecuatoriana, por la costumbre de ciertos historiadores, se lo ha considerado fundador de la ciudad de Quito, capital y sede político-administrativa desde su inicio de fundación, como su capital emblemática de América del Sur.



Hoy, San Francisco de Quito, es la ciudad capital de este país y también de la provincia de Pichincha; es la segunda ciudad más grande y poblada del Ecuador. Además, es cabecera cantonal del Distrito Metropolitano de Quito. Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del volcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes. La ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios. Como capital ecuatoriana, funciona la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, entidades de control general, embajadas de otros países, organismos nacionales e internacionales. Sus hijos son ciudadanos muy respetuosos, trabajadores, sus mujeres hermosas, realizan actividades profesionales, etc.



Las actividades artísticas para este mes son diversas. Los extranjeros se deleitan con estas actividades propias de una ciudad verdadero ejemplo de cultura, arte, profesionalismo y amantes de la buena vecindad y reciprocidad con las demás ciudades del país. Bien denominada Quito Luz de América, La carita de Dios. Viva la Capital de la República del Ecuador.

Cambios en el Ecuador

Patricio Guijarro Polo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) eliminó a cinco movimientos políticos por no cumplir requisitos de conformidad con el Código de la Democracia; además de estos, existen doscientos cincuenta movimientos políticos a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial.



Qué ideología tienen dichos movimientos, parece que los indicados son creados por un grupo de amigos a fin de obtener votación y ocupar ciertas funciones públicas. Esto no es posible que continúe así, esta crisis es por falta de educación a la juventud en valores, principios éticos, moral.



Actualmente, nuestro país vive admirado de los asambleístas, no solamente que no pueden legislar, no pueden escribir ni leer, sin embargo, tienen cantidad de asesores hecho que no se justifica. De los proyectos de ley enviados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, no han conocido ninguno, no es posible obstaculizar el cambio que el Ecuador necesita. La democracia es diálogo entre los distintos poderes y funciones del Estado, sin ningún tipo de amenazas por parte de personas que solicitan hechos injustificados. Apoyemos todos los compatriotas a salir adelante.

Quito antiguo

Manuel Salazar

Tesoro incrustado en el And; allá en la altura, gran santuario fiel réplica del paraíso de lo eterno, eres relicario. Al fondo, el claro y azul cielo con límpida áurea diamantina donde reflejan las cascadas del Pichincha, agua cristalina.



Tus caminitos empinados entre zigzagueantes y estrechos de mil senderos y rellenos todos agrestes y maltrechos.

Muchos claustros de calicanto empedrados y polvorientos encerraban tanto misterio de monasterios y conventos.

El repique lánguido y triste acompasaba el campanario atrayendo a monjes y beatas a los triduos y al rosario.



Tus casitas de tapia y teja en las grietas de la ladera, alumbradas con los mecheros de tantos faroles en hilera.

Entre listones y peldaños los maceteros arrumados con margaritas y geranios los balcones engalanados.



Las andanzas que nos cuentan de las fantásticas leyendas del farrandero Padre Almeida o Cantuña son espléndidas.

Hermosas casa y posadas al típico estilo, al exiguo son recuerdo, son reliquias lindo Quito, mi Quito antiguo.

Sin argumentos

Mariona Bosch Vanrell

Tal vez la obligación de pasaporte covid en diferentes escenarios no garantice al 100% la reducción de nuevos casos. Sin embargo, sí que está consiguiendo que la gente no vacunada decida, por fin, hacerlo.



Además, los antivacunas parece que empiezan a quedarse sin argumentos sólidos. Incluso el líder italiano de “no vax”, tras contraer el virus, ha pedido desde el hospital que se siga la ciencia, que esto es real.



No vacunarse es una decisión egoísta e individualista. Si al menos con el pasaporte se incentiva a la vacunación, que se siga adelante.