Cartas al Director / 4 de octubre de 2022

Ponchos de la impunidad

Qué mal sabor de boca nos quedó a millones de ecuatorianos, cuando la seudo justicia, yendo contra toda lógica, razón y justicia, favoreció al dirigente indígena cabecilla del vandalismo y terrorismo del mes de junio. Se portó totalmente ciega. Para la jueza, no existieron los muertos, heridos, negocios saqueados, gente agredida, terror en la ciudad de Quito, solo nuestros ”ilustres” magistrados no vieron todo el caos del País. Si queremos tener una igualdad, tiene que ser de derechos y obligaciones. Eso es igualdad, no solo exigir derechos. Las leyes al menos en el papel son iguales para todos. No es necesario que Iza, coja la lanza y pinche las llantas de los carros, pues él está bien protegido y se moviliza en su carro de alta gama, con gasolina subsidiada. Pero si es el mentalizador y cabecilla del desafuero total que por 18 días paralizó el Ecuador. Me pregunto cuándo van a realizar las mesas de negociación para los 17 millones de ecuatorianos, que no somos violentos, no salimos a saquear, no dañamos el bien público y privado, no incendiamos, no matamos. ¿Para cuando esas mesas, Señor Presidente? ¿Es necesario ser violento e indígena para que nos haga caso?

Eduardo Proaño Paredes

La verdadera "Baja"

Resulta irrisorio, que en la actualidad el presidente diga que da de baja a miembros de la policía nacional. Estimados lectores me permito explicarle lo que significa realmente dar de baja a algún miembro sea militar o policial. Cuando un aspirante está en las Escuela de formación y se lo da de baja, significa que sale a la vida civil sin nada (grado o sueldo); de la misma manera si un miembro activo sea de tropa u oficial le dan la baja, equivale a irse a la vida civil sin grado ni sueldo ni jubilación. En otras palabras tendrá que comenzar de nuevo en la sociedad civil. Pero el Presidente dice dar de baja a coroneles y generales, y lo que realmente es jubilarlos con todos los beneficios económicos para que salgan a disfrutar en la vida civil. El pueblo se pregunta dónde está el verdadero “castigo o sanción”, si un general en el Ecuador recibe USD 4000 de jubilación cada mes, sin contar los beneficios de cesantía, hospital, comisariato, etc.

Arturo B. Guevara G.

"Espíritu de cuerpo”

He oído “espíritu de cuerpo”, y no solo por el execrable femicidio de la abogada Bernal, tal si fuera una justificación de un acto reñido con la Ley. Ocultar y silenciar un crimen, esto no se puede calificar ni de “mal llamado espíritu de cuerpo” o “espíritu de cuerpo”.

Se define al “espíritu de cuerpo”, como: un sentimiento de honor y orgullo, altruismo, moral, ética, y valores, que forman y forjan a cada individuo y a un grupo con un fin común. Negligente fue el grupo, eso no se llama “espíritu de cuerpo”, porque no dio auxilio a quien lo necesitaba y permitió la muerte de una persona. ¿Servicio y protección?

A examen las razones del superior y repudiable: “no te metas”, “es una discusión de pareja”. Podía dictarse orden de detención por los indicios, el informe no llegó dentro de las 8 horas de retención del principal sospechoso. Mi criterio, fueron 8 horas fatales. A la Fiscalía no se le informó oficialmente práctica alguna.

Mercedes Zoila Regalado Espinosa