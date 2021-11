Cartas al director / 4 de noviembre del 2021

Servicios básicos ineficientes

Fabiola Carrera Alemán

No sé si a nivel nacional pero, al menos los quiteños, nos venimos haciendo eco de la cantidad de falencias y abusos que se cometen tanto en la empresa eléctrica como en la de agua potable. Es sorprendente como estas empresas son tan ágiles cuando se trata de suspender el servicio si, por desgracia el usuario, por A o B, no ha podido cancelar a tiempo sus planillas, suspensión que, lamentablemente en algunos casos, se prolonga por varios días, incluyendo fines de semana; sin considerar si esas viviendas están habitadas por ancianos, enfermos o niños. Ésto, a todas luces, constituye una injustificable falta de humanidad y empatía.



Lo curioso del caso es que, cuando a estas empresas se les solicita otro tipo de trabajo, se demoran hasta 2 y tres meses en atender tal requerimiento. Conozco el caso concreto de un vecino que solicitó la conexión de un cable de 220 para una cocina de inducción a mediados del mes de septiembre y, pese a su insistencia y múltiples reclamos, le vinieron a instalar el 30 de octubre; 45 días que la familia no pudo utilizar su cocina por la falta de responsabilidad y seriedad de esta empresa, habida cuenta que no se trata de un servicio gratuito y que para la gente, resulta urgente, imprescindible y prioritario.

El Metro, transparencia y visión

Julio César Palacio Barberán

La mayor obra de movilidad que tiene la ciudad y el país es el Metro de Quito. Obras de esta envergadura deben ser estudiadas al detalle, puesto que su operación requiere de la precisión matemática del tiempo para su seguridad y la de los usuarios, de la coordinación con los ingresos de los diferentes segmentos de la población, entre los que deben incluirse, transporte gratuito para estudiantes y minusválidos, tarifa especial para personas de la tercera edad y estricto control de pases a su acceso, así como la policía del transporte, que ayudará a mantener la seguridad de los usuarios, como ayuda en emergencias y otras adversidades y la de sus instalaciones. El concurso a la operación del sistema debe incluir manejos de talleres de mantenimiento con suficientes stocks que garanticen la durabilidad de la obra, sus corredores, sistemas de iluminación, electricidad, controles de vías, semaforización y computadoras con tableros diagramados de la operación y manejo electrónico.



El diagrama administrativo debe, por lo menos tener un 78% de mano de obra nacional calificada en todos los niveles de operación, con un reemplazo paulatino en los puestos de decisión, de acuerdo con un programa de méritos que garantice la operatividad y el adecuado ascenso de su personal nacional. Los valores de la prestación de servicios, si bien son importantes, por encima deben estar, una tarifa accesible y el logro eventual de la operación independiente con personal nacional.



Ejemplo de esta forma de contrato, tenemos con la operación petrolera, que comenzó con 78%, hasta terminar en el 98% de personal nacional en las empresas extranjeras y hoy el 100% en las empresas nacionales. Lo único que no se asimiló, son los sistemas contables y de auditoría de ésas empresas, que tenían un control y normas estrictas contra la corrupción y fallas en los procesos.

Los ponchos dorados

Eduardo Proaño Paredes

Y no solo me estoy refiriendo a los dirigentes indígenas, me refiero a los dirigentes gremiales de trabajadores y ciertos sindicalistas. En cuanto a los indígenas influyen y castigan a sus congéneres, si no salen a incendiar el país. Tomen en cuenta que son una minoría, pero que al ser obligados todos a salir, ya se convierten en una turba. Esto no ocurre con los trabajadores asalariados o empresarios, pues su visión es que se necesita trabajar y producir por el bien y desarrollo del país. Es gente que da trabajo, crea empleo y se juega por el país. Ningún dirigente indígena, gremial de trabajadores, transporte, taxis, camioneros, son gente que trabaja por un sueldo.

Todos ellos tienen una solvencia económica de privilegio, algunos tienen mucho dinero y empresas. Se hacen los humildes para seguir engañando y manipulando a sus seguidores. Jamás estos seudodirigentes están solos o caminan solos, siempre les sigue un séquito no sé si son guardaespaldas o son ‘Chupamedias’ a los que les caen las migajas de los dirigentes. Solo en las marchas de protesta están a pie, caso contrario manejan y se transportan en carros no muy baratos que digamos. Pobre gente humilde e ignorante como se dejan engañar.

Como no obtener el certificado de vacunación contra el covid-19

Juan Miguel Cabascango Bravo

El proceso de vacunación contra el covid-19 de los habitantes de nuestro país sigue exitoso, pero el proceso de recibir el Certificado de Vacunación del Ministerio de Salud Pública es una vía crucis.

Me vacuné con dos dosis de la vacuna Sinovac (la última dosis el 13 de agosto) y luego pedí vía Internet el Certificado (dos veces). El resultado es nulo, hasta ahora no obtuve ningún documento del Ministerio que compruebe mi vacunación completa.



Adicionalmente el Ministerio no me ha respondido nada a mi queja (solicitud Nro. 039E-0C2KVB) que le envié el 19 de octubre, usando el link creado por el mismo Ministerio con este propósito.



Lo mismo pasa con mi esposa que se vacunó junto conmigo con dos dosis de Sinovac, aunque a ella el Ministerio le otorgó el Certificado donde dice que fue vacunada con una dosis de Sinovac y tiene vacunación incompleta. Mi esposa envió al Ministerio su queja (solicitud No 039E-0C290E) antes que yo -11 de octubre- y tampoco recibió una palabra de respuesta.



Mostrar el Certificado de Vacunación ya es una obligación para las personas que necesitan viajar al extranjero -por diferentes razones-, no solo para divertirse.

Situación pandémica, creo

Mauricio Cobo Martínez



Votamos por Lasso, para evitar a los bolivarianos y el desastre de Venezuela. Esperanzados en lo que la derecha podía hacer por la gente pobre, los indigentes y los presidiarios… Solo alcanzo a escuchar de los préstamos, los millones al 1%, que le cuesta tan caro al pueblo. Porque solo lo consiguen los allegados, que no tienen que pagar el préstamo porque son amigos; y hasta el dinero que ingresa de los asiáticos piratas, se reparten las autoridades afines al “pescador de alto calado ” y nada para el pueblo tan necesitado.



La pesca en las Galápagos es un robo que no ayuda a las Islas y su necesario desarrollo ecológico.



No me extrañaría que ya se estén comprando armas, cosa que todo gobierno lo hace: su adoración en la coima; un defecto ya demostrado con Correa y sus célebres negocios.



Presidente Lasso: debe instituir escuelas agrícolas para la primaria, para la indigencia y para los presidiarios que necesitan alimentarse y cuanto mejor producir su alimento, en la búsqueda de una paz intelectual de la tierra y sus frutos…



No le desperdicie a María Brown en las zoquetes reuniones gubernamentales y Coes, cuando puede realizar estas escuelas agrícolas en todo el Ecuador y si hubiese algún Montalvo en el gobierno, su lucha siempre fue para apoyar al bienestar del pueblo; sin ocuparse de la melosa fotografía, de la que estamos desde ya cansados, los que tenemos hambre!