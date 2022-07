Cartas al Director / 4 de julio de 2022

Una casa dividida

Lorenzo Rosanía Naranjo

Es difícil ver un país dividido. En las últimas semanas hemos visto como se abren grietas en la sociedad del Ecuador, como el gobierno colapsa y la economía se hunde. Hemos caído en resentimientos, en odio y en violencia. Pero mucho se han apuntado los dedos, culpamos al gobierno, a los protestantes, a gobiernos anteriores.

Pero estos problemas que son tan evidentes hoy, no empezaron ayer. Las brechas sociales del país no comenzaron hace dos, diez ni veinte años, se remontan más de 500 años.

Somos un país mestizo en sí, el Ecuador no empezó con una identidad o una cultura nacional si no como una mezcla de culturas, arraigadas en generaciones de guerras y opresión y en doscientos años de independencia, no hemos sido capaces de unir esas culturas en nada, con menos resentimientos. Somos, fuimos y seremos un país roto. Si queremos acercarnos al menos un poco a la estabilidad nacional, primero tenemos que reconocer estas brechas históricas con las que nacimos. No podemos negociar con vendas en los ojos y actuar como si el otro lado no existiera. Tampoco podemos tomar lados, y jurar que uno tiene la razón, porque no es así; no podemos tolerar violencia, pero tampoco un mal manejo estatal.

Así que tenemos que por una vez reconocer los errores que cometimos, la historia de nuestro país, las fallas de las instituciones y las malas decisiones. Duele curar, pero solo así podremos cerrar las heridas que de no hacer nada van a desangrar a nuestro país y por tanto, a nosotros también. Porque si algo podemos saber por cierto, es que una casa dividida contra sí misma, no puede prevalecer.

Fuego cruzado

Marc Pardo Orellana

Parecería que hemos abandonado nuestro sentido común, parecería que hemos abandonado la diplomacia, parecería que hemos olvidado como proceder sin conflicto Tropezamos con la misma piedra una y mil veces, tocamos la puerta ofreciendo paz y entramos proclamando guerra.

Estamos gastando nuestras gargantas pregonando protestas de cambio social, pensando que esos cambios llegaran de la noche a la mañana; ciegos estamos al no ver el camino de escombros y sangre que dejamos por nuestro supuesto ideal, por nuestra “lucha”.

Sordos estamos al no escuchar las suplicas de paz de todo el Ecuador y carentes de lengua para dialogar. Merecidos nuestros aplausos por la valentía del pueblo indígena, lamentable es la deshumanización del resto de protestantes. Ningún fin justifica la destrucción del propio Ecuador, su economía, su estabilidad política, su seguridad, su democracia. No hemos aprendido de los fantasmas de octubre, pues vuelven a poseer a las turbas encandiladas.

Pongamos de manifiesto algo en lo que coincidimos: lejos de nuestras diferencias, todos añoramos bienestar, paz y democracia. Quien se oponga a lo anterior mencionado no tiene la necesidad de articular una suerte de fuego cruzado, una guerra de pueblo contra pueblo, salvo aquellos que obedezcan a intereses egoístas y fines políticos.