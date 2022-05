Cartas al Director / 31 de mayo de 2022

Modus vivendi

Es el término que se utiliza para calificar el status de las personas que habiendo llegado a posiciones estelares procuran mantenerlo a sangre y fuego. Es el caso de ciertos personajes que desde hace años a pretexto de reivindicar los derechos y libertades ciudadanas, han permanecido por décadas al frente de las llamadas centrales sindicales y de grupos marginados. Diría que habiendo capitalizado el descontento popular, han sabido con ladina maestría aprovechar su papel de dirigentes para mantener sometidos y sojuzgados a importantes masas populares, que al no tener criterio ni razonamiento propio se han adherido incondicionalmente al maniqueísmo de sus proclamas. Son bastante conocidos y han sabido mantenerse gracias a la manipulación y el engaño a personas humildes que han depositado en ellos sus ilusiones y esperanzas de un futuro mejor. Conservando las distancias diría que son reprís o el fiel reflejo de monarcas y líderes mesiánicos que hipnotizaron a las multitudes con el poder de su palabra, como en los tiempos históricos de la Alemania nazi con Hitler y de la Italia de Benito Mussolini, conocido como el Duce. Realmente entristece verlos muchas veces desfilando por calles, plazas y avenidas de pueblos y ciudades con sus repetidas consignas y reclamos destemplados contra gobiernos de turno, en lugar de exhortar a sus dirigidos a quejarse menos y producir más para sus familias y país. Pienso que, al haber perdido la vergüenza y canalizando el manipulado descontento popular, han fabricado estructuras de poder que los mantiene siempre arriba como los pseudos dirigentes de la clase campesina como los señores Vargas, Iza y restantes acólitos, que eventualmente aparecen en programadas manifestaciones, pero que definitivamente se acostumbraron a mandar y vivir plácidamente de la credibilidad y esfuerzo de sus representados.

Rodrigo Celi Palacio

Mensaje del Presidente

Considero injusto e irresponsable la crítica totalmente negativa de periodistas y articulistas al mensaje presidencial. Irresponsables porque haciendo el juego a quienes quieren desestabilizar el país invitando a sembrar el caos. El empleo de parte del gobierno se centra fundamentalmente en la obra pública, carreteras, puentes, vivienda, para esto se necesita mano de obra específica para esto. En medicina médicos con determinadas especializaciones ¿cuantos hay…..enfermeras y personal para el correcto funcionamiento de la salud. Pero todo esto supone también responsabilidad, honradez y amor al trabajo. En educación aparte del déficit de escuelas(que no es culpa de este gobierno) es deficiente como se demuestra en las pruebas para ingreso en las universidades que están exigiendo (como debe ser) una preparación de muy buen nivel. Es decir tenemos una realidad del país que no es acorde con los planes y proyectos del gobierno para un mejor país. Salvo excepciones claro está, nuestro pueblo no está preparado para salir adelante. También ustedes que manejan la opinión pública son responsables de esto. Alguien dijo “Queremos un país de primera siendo un pueblo de tercera” yo digo demostremos que no es así, Por favor resaltemos lo positivo.

Lucia Suárez Pasquel