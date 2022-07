Cartas al Director / 31 de julio de 2022

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo debemos soportar como sociedad civil que sigan atropellando nuestro derecho de vivir en paz? Hay una regresión que nos hunde cada vez más como país. Campea la corrupción, la temeraria improvisación, la falta de ética y de madurez política y para ahondar más este sombrío panorama, el insólito y atrevido acto por parte de Asambleístas de querer enjuiciar a los Ministros del Interior y de Defensa por los nefastos acontecimientos de Junio negro. ¿Es que sólo cuentan los derechos de los manifestantes que nos tuvieron secuestrados y vandalizaron lo que encontraron a su paso? Y los derechos de todos los que quisimos circular normalmente y tuvimos que pagar peaje para hacerlo, de los comunicadores agredidos que sufrieron destrozos en sus equipos, de las personas que no pudieron llegar a hospitales pues hasta las ambulancias fueron imposibilitadas de circular, de los trabajadores que fueron obligados a dejar sus trabajos en las florícolas so pena de ser castigados? de los motociclistas que tenían que pagar con gasolina su peaje para que sigan quemando llantas? de ciudades sitiadas sin poder contar con los más elementales servicios, gas, alimentos, oxígeno y medicinas. De qué juicio hablan? ¿Qué hubiese pasado si la fuerza pública no imponía el orden? más bien deberían dedicarse a trabajar y centrarse en temas urgentes que no han sido tratados en la Asamblea. Y qué pasa con la sociedad civil, frustrada, indefensa, aturdida todavía por la violencia. Nadie se responsabilizará por los atroces actos cometidos como siempre y por último lograrán la impunidad, haciendo de la violencia su bandera. Es absolutamente intolerable, ¡ya basta!

Mirtha Lily Sylva Fuseau

Si los asambleístas cumplieran con su deber

Si los asambleístas de oposición, cumplieran con su deber con el país y no lo subordinaran a los intereses de sus respectivos líderes, que persiguen, ya sea el desmembramiento del Ecuador en mini estados, para gobernar en ellos en forma vitalicia y evitando pagar impuestos; o porque hay que hacer la vida imposible al gobernante que les ganó en la elecciones; o porque hay que conseguir el indulto del líder y compañeros sentenciados por delitos contra la economía del país; no hubiera habido las manifestaciones de julio último, que causaron pérdidas por más de mil millones de dólares a la economía nacional, la muerte de personas, la pérdida de empleos y más consecuencias funestas para el buen nombre del Ecuador en el concierto internacional, lo que repercute en la vida de todos los ecuatorianos; tampoco se verían tan grandes hileras de jóvenes y viejos, mujeres y hombres, buscando llenar las pocas vacantes que se producen en las instituciones públicas. Y digo que no hubiera sido necesario que los indígenas recurran a esa forma violenta de hacer sus reclamos, si sus representantes, hubieran tenido la capacidad de canalizar sus aspiraciones por la vía democrática y en forma constructiva y no confrontativa, pues para ello está el foro que se llama Asamblea Nacional. Tampoco es constructivo buscar la destitución del presidente, argumentando que hay un gran desorden social, alentado por los mismos que avivaron la violencia en las manifestaciones; aunque en este punto cabe destacar la actitud honesta del asambleísta que dejó su curul porque reconoció que lo correcto es defender a su líder, ejerciendo su profesión desde el ámbito judicial. Por último, lo deseable sería que la búsqueda sincera de soluciones para el desempleo y la pobreza que hay en el país, sea la preocupación permanente todo el tiempo de los asambleístas, mediante propuestas constructivas que se dirijan a mejorar las condiciones de salud, educación y trabajo de todos los ecuatorianos.

Carlos Adolfo González Sánchez

Nueve es mi seis

No aprendimos mucho a pesar de todo lo que hemos vivido, el ser humano no entiende que la clave es la empatía, el “amor por el prójimo” les dura poco; en campaña política, en desgracia, para hacer un show… siguen juzgando sin detenerse un momento a mirar otra realidad que no sea la propia. No importa cuánto empeño le pongamos, simplemente a unos el árbol les da frutos y al de otros le cae plaga, sin importar que lo cuidamos con el mismo amor; a unos ese árbol les da sombra y a otros les cae las ramas encima, de todo sucede en la puesta en escena de la vida, la diferencia la hacemos nosotros, pero lastimosamente puede más el sentido de poder y egoísmo que el de compasión.

Mientras usted desde su esquina ve un nueve trazado en el pavimento de la vida, yo y muchos vemos un seis, es solo cuestión del lado que lo miremos, por esa razón no debemos apresurarnos a interpretar, juzgar y ofende, si las frutas de su árbol son dulces, de gran tamaño y en cantidad… ¡Dele gracias al señor!, pero no menosprecie las dos frutas poco atractivas y picoteadas del árbol de su vecino… quizás en esta cosecha no pudo hacer más y está tomando aire, secándose las lágrimas y dándose fuerza para volver a abonar, regar y cuidar su árbol, simplemente le cayó una plaga, a todos nos puede pasar. Hágase el firme propósito de ver no solo su 9, póngase del lado contrario para que pueda observar el 6, antes de hablar realice un simple ejercicio: “si lo que voy a decir ayuda, lo digo, si lo que voy a decir hiere… mejor guardo silencio”, y si ya lo dijo sin pensar, pida disculpas, es de seres humanos valiosos reconocer errores.

Aissa Pazmiño Real