Cartas al director / 31 de enero de 2022

Impuestos Municipales – Valle de Tumbaco

Susana Cárdenas Miño

La toma de decisiones para realizar obras y sentar políticas para la ciudad de Quito es un compromiso que la mayoría de políticos elegidos parecen no haber asumido como responsabilidad prioritaria. Creen que con subir impuestos se solucionan los problemas, pues están muy equivocados.

A los moradores del valle de Tumbaco nos han subido los impuestos los últimos años y tenemos: una ruta viva llena de baches, no hay planificación urbana, el Ilaló, las quebradas y la biodiversidad no se respeta, se han dado autorizaciones a mega construcciones sin importar la infraestructura de servicios, el medioambiente y la vecindad, no hay alcantarillado adecuado, las calles están llenas de huecos y sin veredas para los peatones. No tenemos áreas verdes de recreación, ni áreas culturales, ni parques de barrios, ni parques metropolitano del valle de Tumbaco. Me pregunto: ¿A dónde van nuestros impuestos? ¿Tal vez sería bueno crear en un municipio para el valle de Tumbaco?



Mejoras municipales

David Ricaurte V.

En Daule se construyó un puente (y falta uno más todavía), que permitió aliviar la carga vehicular del sector y todo lo que esto conlleva: estrés, tiempo, contaminación ambiental. Se realizó esta obra y en los predios urbanos del sector apareció un rubro “mejoras”, que es mucho mayor que el valor del predio, pero se observa en que fue invertido ese dinero y, aunque sea a regañadientes, se lo aceptó.

Pero ahora se puede observar que algunos municipios han implementado este rubro “mejoras” sin ver, sin saber, sin conocer exactamente a dónde van a ser dirigidos estos dineros. ¿Hay una verdadera necesidad de cobrar estos valores, o se está cayendo en un abuso?, o sea, justificándolo con la realización de una magna obra mientras se comete despilfarro por otros lados, como pueden ser incremento de nómina municipal, de gastos comunicacionales, de “donaciones y subsidios municipales” (entiéndase compra de votos). ¿Quién o qué entidad del Estado controla todo esto?, o la “autonomía municipal” consiste en el caciquismo, en hacer lo que le da la regalada gana al burgomaestre.

Luces y seguridad

Gabriel Añasco M.

¿Hay delitos porque un callejón es oscuro? La premisa de la criminología ambiental es que: el entorno es transcendental para que se cometan o no delitos. La idea de las “ventanas rotas” de Wilson y Kelling, postula que los signos visibles de desorden fomentan la delincuencia. Así que, una adecuada iluminación y adecentamiento de los lugares podría resultar disuasivo porque corta los facilitadores del delito. La prevención situacional per se, no soluciona el conflicto social; contiene, desplaza y aplaza el cometimiento de delitos, pero no los soluciona (de fondo). Hay que tener cuidado con las variables de correlación. En Honduras un estudio indicó que mientras mayor el consumo de helados menor la tasa de delitos, formando una correlación directamente proporcional (R=98%). La política pública podría entender que para atender el problema de la delincuencia debería dotar dehelados a la gente. En seguridad nunca/nada es suficiente; pero todo suma. Ante el principio de escasez; recursos limitados a necesidades infinitas, el arte de la administración es priorizar.